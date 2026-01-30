Equipo de investigación celebra sus 15 años en televisión con un reportaje de los que seguro que dejarán huella entre sus fans. El equipo de Gloria Serra ha esperado hasta el reportaje número 555 para adentrarse en una organización que para millones de españoles es completamente desconocida, pero que cada vez está ganando más adeptos. Para descubrir de dónde viene todo, se han trasladado hasta México, donde hablarán con víctimas, pero también con defensores de los gestos que hacen y realiza esta organización tan especial.

A partir de las 22:30 h se estrenará La Luz del Mundo: fe, poder y control, un reportaje en el que se explicará la expansión de La Luz del Mundo, una organización religiosa que llega desde Estados Unidos, país en el que su líder cumple condena en estos momentos por abuso de menores. Aunque no es especialmente conocida, en España ya tiene varios templos repartidos por todo el país. Por lo tanto, las cámaras acuden a uno de los actos en los que más seguidores se reúnen, con la intención de conocer más a fondo qué tipo de gente les sigue y cuáles son sus enseñanzas, aunque la seguridad del evento intenta evitar que se hable a las cámaras.

Equipo de investigación contará a los espectadores quién es Naasón Joaquín García, además de recoger testimonios de víctimas y ex miembros de esta organización. Para ello, los reporteros viajan hasta Guadalajara (México) para documentar la dimensión simbólica y material de la organización.

Allí, además, descubrirán cómo consiguen la financiación, su estructura jerárquica y los mecanismos de control que siguen operando en distintos países.

Los 15 años en antena de ‘Equipo de investigación’

El programa comenzó emitiéndose en Antena 3 como un espacio de reportajes especiales, sin día fijo de emisión. Así fue la llegada de Glòria Serra a Atresmedia, después de su sonada salida de Telecinco, donde se convirtió en una de las presentadoras más conocidas gracias a La Noria.

Tras una serie de especiales, el programa saltó a laSexta, donde poco a poco se tuvo que ir haciendo hueco en la noche de los viernes, compitiendo con espacios como Callejeros, Hermano Mayor o Supernanny, que en aquellos momentos triunfaban en Cuatro.

Tal y como contaba la propia Serra en El Hormiguero, su punto de inflexión fue la emisión del reportaje La guerra del pan, donde la audiencia consiguió engancharse al programa. Hasta ese momento las audiencias habían sido bastante flojas, tanto que habían cambiado de día, hora e incluso cadena, pero sin resultados.

El programa que cambió todo

«Teníamos este programa que, además, no nos había ido muy bien la investigación porque era un tío que parecía que estaba haciendo algún chanchullo con el pan, pero simplemente era mal empresario. Entonces, en la reunión dijimos qué hacemos, porque no tenía mucho gancho, se nos había hecho bola», admitía ante las cámaras de Pablo Motos.

En plena reunión, su directora le pidió que le diese más «intensidad» a la locución para intentar hacerlo más interesante, aunque en realidad no había nada más que un panadero que vendía demasiado baratas sus barras y bollos.

«Me escucho ahora y me parece horrible, porque lo único que hice fue gritar», aseguraba entre risas en El Hormiguero. «La gente nos vio en casa y conectamos por los gritos. La gente haría zapping y pensaría: ‘¿Qué está pasando aquí?’», así ha bromeado con aquel tono tan especial que utilizaba para narrar lo que se veía en pantalla.

Desde ese día, Equipo de investigación se ha caracterizado por la característica forma de locutar de Serra.