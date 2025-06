El equipo de David Bisbal en ‘La Voz Kids’, señalado por Manuel Turizo: «Estaban como una momia»

La gala 7 de La Voz Kids ha llegado con el cambio en la mecánica del concurso, momento para dejar atrás las Audiciones a ciegas y comenzar con La gran batalla. En ellas, cada coach tiene que ordenar a sus componentes en diferentes grupos y elegir, después de varias actuaciones grupales, con cuáles se queda. Para esta complicada decisión contarán con la ayuda de sus asesores, pero son los titulares los que tienen la última palabra en esta decisión. David Bisbal, el más veterano de todos, ha tenido un grupo especialmente complicado, tanto que hasta Manuel Turizo ha querido sacar a la luz la debilidad que tenían en el escenario y lo ha contado ante las cámaras ante la rabia del almeriense, que no se podía creer que estuvieran diciendo eso de sus chicos.

Danna Paola, Natalia Lacunza, RVFV y el cantante Kapo se han unido desde este sábado a cada uno de los equipos. De esta forma, tendrán mucho que decir en las decisiones que se tomen. Bisbal y Dana han reunido a varios de los chicos que mejor cantan en inglés en un grupo al que han bautizado como Los internacionales. Para ellos han elegido la canción Homeless, un éxito de la cantante británica Leona Lewis, que tiene una letra cargada de emociones, algo que todos han tenido que sacar a la luz.

Ya en los ensayos, el cantante almeriense ha dejado claro que necesitaba que en el escenario los chicos y chicas de su equipo lo diesen todo, incluso en el momento en el que no estaban cantando. Además de pedirles sonrisas durante la actuación, también quería verles sentir «lo que pasa durante la canción», algo que tienen que hacer incluso cuando otros cantan y ellos deben esperar a su turno, un truco para no salirse del tema y de la letra.

Tras terminar los ensayos, el almeriense ha destacado la gran voz de todos, pero les ha vuelto a pedir que le pongan «más pasión» a la canción a la hora de actuar. Pero los consejos de Bisbal no han servido de nada y los concursantes han estado completamente quietos en los momentos en los que no cantaban, algo que es lógico, ya que para muchos es su primera vez en un escenario con tanto público y son todos muy jóvenes.

Todos los coaches han disfrutado del espectáculo vocal que han dado los chicos, pero al terminar la actuación, Manuel Turizo ha querido dar su opinión, no tan buena como la de los demás. Tras pensarlo mucho junto a Kapo, su ayudante, el artista colombiano ha decidido lanzar sus críticas, pese a que hasta ese momento todo eran elogios.

«Ustedes cantan muy bien, para ustedes no es un secreto. Como saben que cantan tan bien, literalmente sus caras no me dijeron nada. Sus cuerpos no me dijeron nada», una frase que hasta ese momento nadie esperaba. Pese a que ha destacado que a nivel vocal son el mejor grupo de La Voz Kids este año, el coach ha insistido: «Estaban como una momia en la tarima (refiriéndose al escenario).

Aunque por la cara que estaba poniendo, Bisbal no se estaba tomando muy bien esas palabras, al final ha querido darle la razón a su compañero: «Ese señor tiene razón». Pese a todo, el almeriense ha dejado claro que esa puntualización ya se la hizo antes a los chicos, pero que entiende que haya canciones, como la que han interpretado, que provocan que los artistas estén más quietos, algo que ha apuntado Lola Índigo para salir en defensa de los pequeños.

Para zanjar el asunto, ha dejado claro que todos los coaches tienen razón y que han dado a los concursantes unas indicaciones muy valiosas para poder seguir en un futuro en la música. Pese a este pequeño desencuentro, tanto Bisbal, Turizo y Kapo han seguido derrochando buen humor ante las cámaras. El coach andaluz ha dejado claro, en tono de broma, que si se encontrase con «Kapo por la noche en una calle de Medellín, yo me daría la vuelta».