Quién es Danna Paola: su edad, su pareja y biografía de la asesora de David Bisbal en ‘La Voz Kids’

La Voz Kids continúa su andadura por Antena 3 y lo está haciendo con una temporada de infarto. El popular talent show se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la audiencia, pues cada vez son más los espectadores que quieren descubrir los pequeños talentos que se ocultan por la geografía española. De esta manera, durante las últimas semanas, Edurne, Manuel Turizo, David Bisbal y Lola Índigo han ido formando cada uno sus respectivos equipos. Una serie de programas donde las emociones no han faltado en ningún momento. Pero, como ya es bien sabido por los fans de este concurso, ha llegado la hora de recibir a los asesores de los coaches. Una travesía musical donde Danna Paola ha sido la elegida por David Bisbal.

Nacida el 23 de junio de 1995 en Ciudad de México (México), Danna Paola Rivera Munguía es una cantante y actriz mexicana que ha logrado cosechar grandes hitos a nivel profesional. De hecho, su carrera profesional comenzó a forjarse cuando a penas tenía cuatro años. Unos primeros pasos que realizó para el programa Plaza Sésamo y que le abrieron las puertas a más proyectos audiovisuales. Pues, a pesar de su corta edad, su carisma y talento terminaron llamando la atención del público mexicano. Pero, ¿cómo ha sido su carrera profesional desde entonces? ¿Cómo llegó a convertirse en una de las divas del pop mexicano? ¿Cómo es su lado más personal y desconocido? Realizamos un breve repaso.

Su carrera profesional

Durante su infancia, Danna Paola pasó mucho tiempo rodeada de cámaras. La vida del espectáculo llegó a ella siendo tan solo una niña, por lo que tuvo que aprender a madurar muy rápido. Y es que, tras su gran debut, la joven se unió al elenco de producciones como María Belén, Alegrijes y rebujos, Amy, la niña de la mochila azul, Contra viento y marea o La rosa de Guadalupe, entre muchas otras.

Pero, sin lugar a duda, una de las ficciones que más alzó su nombre fue Atrévete a soñar, icónica serie basada en Patito Feo, aclamada ficción juvenil argentina. Un proyecto donde la mexicana se metió bajo la piel de la gran protagonista y donde no dejó indiferente a nadie. Lejos de quedar ahí, las propuestas profesionales continuaron llamando a su puerta. Fue entonces cuando cruzó el charco para incorporarse en Élite, aclamada serie española de Netflix.

Tras su paso por la serie juvenil, Danna Paola ha sido jueza de programas televisivos como La Academia, Top Star ¿Cuánto vale tu voz?, Drag Race México, RuPaul’s Drag Race: Global All Stars y, ahora, La Voz Kids España. Asimismo, a lo largo de los años, ha ido combinando sus proyectos como actriz con los destinados al ámbito musical.

Hasta la fecha, la mexicana ha lanzado un total de siete proyectos discográficos, siendo Childstar el último en ver la luz. Asimismo, además de realizar sus respectivas giras musicales, también fue telonera de Demi Lovato en México, en el año 2012. Todo ello sumado a sus apariciones en la gran pantalla y en el teatro.

Su lado más personal

En redes sociales, Danna Paola es también toda una estrella. Con más de 32 millones de seguidores en Instagram, más de 7 millones en X (anteriormente conocido como Twitter) y 17 millones en TikTok, la artista se ha convertido en uno de los rostros mexicanos más conocidos del momento.

Por otro lado, a nivel personal, siempre ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Sin embargo, eso no ha impedido que numerosos rumores de romance hayan acompañado su nombre. Pero, cabe señalar que, durante su paso por La Revuelta, reveló que había tenido un idilio con Neymar, el futbolista brasileño.

«He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero entiendo que la profesión es demandante y la mía también. Entonces no compaginamos», comenzó diciendo. «Estaba en el Paris Saint Germain. Esto nunca lo había dicho», agregó. Además, aunque nunca fue confirmado, fue vinculada con Sebastián Yatra.

Sin embargo, lo que si se sabe es que mantuvo un noviazgo con Eleazar Gómez, con quien empezó cuando ella tenía 15 años y él 24. Eso sí, todo vínculo quedó roto por diversas cuestiones. Actualmente, desde 2020, Danna Paola es novia del cantante Álex Hoyer.