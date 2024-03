Danna Paola ha compartido un mensaje acerca de su salud mental que ha preocupado a sus seguidores. El pasado viernes 1 de marzo la cantante hizo una publicación en Instagram, a la víspera del inicio de su tour que justo comenzaba al día siguiente de esta publicación, contando que su salud mental no está en su mejor momento y que necesita cuidarse.

«Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis», comenzaba contando en la publicación. «Han sido días muy heavys… me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos…», aseguraba la actriz con unas palabras que han preocupado a sus fans, que le han dejado cientos de mensajes de cariño y ánimos para que la actriz sienta la fuerza de sus seguidores en esta etapa tan delicada para ella.

«Entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA», contaba acerca de la importancia de la salud mental y lo crucial que es. Aunque la joven tiene planeado varios conciertos próximamente con su gira Danna Live, pero no se ha confirmado lo que hará con los conciertos que tiene programados ahora que se tomará un descanso para trabajar en su salud mental.

Ahora, se va a tomar un tiempo para sí misma y para cuidar su salud y poder volver con más fuerza que antes. Aunque no ha sido la primera vez que ha contado algún momento delicado de su salud mental. Y es que durante la preparación de su gira, la cantante sufrió un ataque de pánico: «Estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down de emociones en el proceso».

«Hoy me doy cuenta de que llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque, sino, enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo. Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas cuando se sientan listos y no guardarse nada. Llorar limpia el alma», declaraba Danna Paola, que parece estar en una etapa muy delicada pero que está preparada para trabajar en mejorar su estado para volver con mucha más fuerza.