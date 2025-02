Arranca la semana y, con ello, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular formato se ha convertido en un rotundo éxito con su octava edición, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pero, en la pasada noche del 24 de febrero, la audiencia fue testigo de un nuevo acontecimiento. Y es que, por primera vez, la organización creó una hoguera mixta. Un encuentro entre dos miembros de la villa de los chicos (Montoya y Tadeo) con dos de la villa de las chicas (Bayan y Alba).

Los protagonistas, al ver que las que cruzaban la pasarela eran Bayan y Alba y no sus parejas, se quedaron muy confusos. «¿Qué pintan aquí estas dos? La metemierda de La isla de las tentaciones. Te estás encargando de meter mierda a toda la isla y te vas a llevar una bomba… si tú no sabes ni cómo me he portado», dijo Montoya, muy molesto. Unas palabras con las que hizo alusión a Bayan. «No me conoces, no te equivoques conmigo», le respondió ella, conocida por ser la gran amiga de Anita en la edición. Fue entonces cuando Sandra Barneda, presentadora del reality, les explicó la dinámica del encuentro.

«Durante todas las hogueras he vivido un cruce de acusaciones constante entre los miembros de ambas villas contra la otra villa, es momento de que aclaréis vuestros puntos de vista», le explicó la comunicadora. Pero, Montoya y Bayan no tardaron demasiado en comenzar su disputa.

«Conmigo te has equivocado de persona. Tienes que tener un poquito de empatía con lo que yo he pasado aquí», le decía visiblemente enfadado Montoya. «Desde el primer día, mi novia metió a ese hombre en la cama y para mí era un límite. He estado aguantando hasta que me tuve que ir a saltarme la villa», agregó.

Tras ello, el andaluz vió las nuevas imágenes de Anita, su pareja. Un vídeo donde la joven confesaba los sentimientos que comenzaba a tener por Manuel, el tentador. «Así desde el minuto uno, es lo mismo siempre y se ve que ella está entregadisíma y Manuel se quiere pirar rápido», comentó el participante.

Montoya a Bayan: «Montoya vale mucho, tiene mucha esencia»

«Tú has hecho lo mismo», le recriminaba Bayan. «No he hecho lo mismo, te vas a equivocar. He buscado la respuesta, yo he respetado. Ella se mueve por venganza y esto es una vergüenza. Lo he pasado la mitad de la experiencia como una mierda. Yo he caído en descubrir a una mujer que no me ha valorado desde el minuto uno y tengo derecho a ser feliz. Montoya vale mucho, tiene mucha esencia y lo estoy descubriendo y me lo están haciendo descubrir», le respondió él, muy molesto.

Antes de concluir su hoguera y afirmar que tenía un sentimiento de asco por Anita, Montoya se dirigió a Alba y a Bayan. «No tengo nada en contra de ellas, espero que me acabaréis entendiendo. Vuestra postura la entiendo», señaló. Sin lugar a duda, un cara a cara donde Bayan y Montoya dejaron muy claro su desagrado hacia el otro.