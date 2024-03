La emotiva reflexión de Pablo Alborán en plena gira por Estados Unidos

Pablo Alborán se encuentra en plena gira por Estados Unidos. La música del malagueño llega tan lejos que ha cruzado el charco, primero con su nominación a los Premios Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino por su disco La Cuarta Hoja, y ahora con su gira que ha pasado por sitios como Nueva York, donde ha colgado el cartel de «sold out», Washington, Miami, Florida, Dallas, Houston, San José, Los Ángeles, Boston… En esta última etapa de la gira, el andaluz se ha mostrado muy agradecido por el apoyo que está recibiendo.

El artista ha querido usar su canal de difusión de Instagram para compartir su agradecimiento a los fans que han acudido conciertos como el de Nueva York y ha contado en un audio una reflexión acerca de este concierto: «No me puedo dormir familia», comenzaba diciendo.

«Tengo una energía del show de hoy en NY que no se como explicarlo. Hemos hecho ‘sold out’ en el Madison Square Garden, o sea, es que es muy fuerte y no paro de pensar en vuestras caras, en la cara de la gente en como he disfrutado este concierto», continuaba, incrédulo. «Creo que he sido muy consciente de cada segundo. Es como que estaba muy presente en todo el concierto. En cada nota, en cada acorde, en cada canción, viviendo y saboreando todo. No me quería bajar de ese escenario. Qué locura Nueva York.»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pabloalboran

El malagueño se ha mostrado muy emocionado tras bajarse del escenario del Madison Square Garden, aunque su concierto en Washington también le ha dejado muy impactado: «Vamos a ver, yo no sé cómo explicar esto. El concierto de Washington ha sido brutal, ‘sold out’ otra vez, no me lo puedo creer», comenzaba contando. «Y Atlanta vamos para allá, y creo que vamos de camino para el ‘sold out’. Estoy super emocionado. Estoy muy feliz y muy agradecido», decía en este audio para sus seguidores. «Estoy viviendo como un sueño, en la vida me han pasado cosas muy grandes en la vida, y las he disfrutado y he llorado, pero como no esperaba nada, es decir, esperaba encontrarme con el público que quisiera venir pero pero no tenía estas expectativas…»

Siguió hablando en nombre de todo su equipo y de lo impresionados que están: «Estamos todos super sorprendidos con el cariño de la gente, las ganas con que han agarrado esta gira, estos conciertos, mis canciones. Para mí es un honor enorme, traer mis raíces aquí.» Y es que el cantante está llegando muy lejos con su música, llenando grandes e importantes recintos. Pablo Alborán se ha mostrado incrédulo y agradecido con toda esta gira que le está trayendo tantos buenos recuerdos al otro lado del charco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pabloalboran

Los fans del cantante, quien se encuentra ahora preparándose para sus dos últimos conciertos de la gira en Atlanta y Puerto Rico, siguen mandándole mucho amor y cariño en esta etapa de su carrera tan importante.