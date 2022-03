Muchos hemos crecido con el trabajo de Emma Watson, una de las actrices más queridas de la industria cinematográfica. La joven formó parte de la saga de magos más famosa del mundo, dando vida con 11 años a Hermione Granger. Desde entonces, su nombre no ha parado de crecer.

Prueba de su creciente popularidad y presencia, es que nos haya acostumbrado a verla como una de las grandes protagonistas de diversas galas o premios de cine, sin ir más lejos, en los premios BAFTA 2022 el pasado 13 de marzo.

En este evento, la actriz lució un vestido bicolor hecho a medida. La parte posterior de este, de color negro aterciopelado, mientras que en la parte inferior, lucía una falda blanca de volantes. Sin embargo, su outfit no fue lo único que llamó la atención durante la gala, sino que también lo hizo unas declaraciones que haría.

La presentadora de la gala, Rebel Wilson presentó a Emma Watson para presentar el próximo premio: “Aquí para presentar el próximo premio está Emma Watson. Se llama a sí misma feminista, pero todos sabemos que es una bruja” decía en un tono bromista.

Ya en el escenario, Emma comenzó su discurso: “Estoy aquí por todas las brujas”. Tal y como se mostraba en un vídeo recogido por The Independent, esto no sería un mensaje cualquiera, sino una posible indirecta para J.K. Rowling. La escritora fue protagonista semanas atrás por sus comentarios respecto a la comunidad trans.

En 2020, la escritora de la saga mostró su posición contraria, algo que provocó la respuesta de Emma Watson: “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que se les cuestione constantemente o se les diga que no son quienes dicen ser. Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo te vemos, te respetamos y te amamos por lo que eres” apoyando a todos sus seguidores.

