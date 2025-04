Emma García paraliza ‘Fiesta’ para defenderse de una acusación: «Hacemos lo que podemos»

Fiesta ha vivido un fin de semana lleno de emociones, aunque eso no se ha traducido en buenos datos de audiencia (9.4 % y 774.000 el sábado y un preocupante 8.5 % y 773.000 espectadores el domingo) gracias al regreso de Belén Rodríguez al plató tras cinco meses desaparecido por culpa del cáncer que padece. Pero también han asistido al enfrentamiento que mantienen la actriz Mónica Pont y su hermana, que se han convertido en protagonistas de una discusión familiar que está siendo transmitida por televisión, tanto que Emma García ha tenido que llamar al orden.

Todo comenzó hace días, cuando Eva acusó a su conocida hermana de abandonar a su madre, unas críticas que han seguido, pero esta vez en el propio plató de Telecinco. Allí no ha dudado en mantenerse firme con sus ideas, además de desvelar que su madre había sido ingresada horas antes por problema respiratorio. Pese a los nervios, la invitada del programa ha podido cargar contra su hermana, de la que ha dicho que siempre la ha tratado con mucha maldad: «Mi hermana me ha maltratado mucho, me ha dicho que estoy gorda». También ha destacado que su intención siempre fue deshacerse de los cuidados y obligaciones de su madre: «Ella quería que se fuera a una residencia. Le dijo, tú pones lo que tienes y el resto lo pagamos entre las dos. Ella sabía mi situación». La intención de Eva no era esa, ya que asegura que «quería acondicionar un espacio en mi casa donde ella pudiera venir y buscar ayudas porque ella no puede vivir sola».

Aunque la actriz se ha defendido asegurando que todo ha sido por culpa del dinero que le ha pedido, su hermana cuenta una versión muy distinta: «Yo estaba preparando para hacer una denuncia con todas las pruebas porque lo que dice no puede demostrarlo porque no es cierto. Yo no quiero perjudicarla, pero tampoco quiero que ella me perjudique a mí».

«Nunca la amenacé con que si no pagaba una residencia iría a la tele, no es cierto», se mantiene. Mónica la acusó de un presunto chantaje para que le diese dinero para la compra de una casa, algo de lo que Eva se desmarca por completo: «Es de mi hijo, la escritura está a nombre de mi hijo, se ha comprado con la herencia del padre de mi hijo».

Tras una discusión en el hospital durante un ingreso de su madre, la actriz decidió cortar toda la comunicación con su familia. «Al bloquearnos las llamadas y los mensajes, había incomunicación, no podíamos hablar y me dejaba todo el peso a mí. Ella dice que necesita el tiempo para trabajar, yo también. No puede desentenderse y dejarme todo el peso a mí (…) Está evadiendo su responsabilidad como hija», se quejaba Eva.

Por último, Eva Pont le ha mandado un mensaje muy claro a su hermana: «Si tenemos que ir a los juzgados iremos, pero ahora es importante que vayas a ver a tu madre porque ella también te necesita. Tienes que responsabilizarte, no tiene una hija, tiene dos y ya basta de excusas».

Emma García ha querido saber el motivo de esta repentina aparición en televisión, ya que la hermana de la actriz era una desconocida, por lo que ha dejado caer si era para fastidiar a su hermana o para ganar dinero. Eva, por su parte, no se ha cortado un pelo y ha dejado claro que no ha sido por un tema monetario: «Para ganar dinero no porque con la miseria que dan en estos programas para venir a los platós, yo tengo bastante. Es la verdad».

Emma García ha tenido que matizar esas palabras, ya que ha sentido como se ha atacado a su programa. «Yo no sé en otros programas, aquí hacemos lo que podemos», ha dicho para sacar la cara por sus compañeros. De esta manera, las dos han confirmado que esta exclusiva del programa ha sido pagada, aunque queda claro que no han ofrecido una enorme cantidad de dinero, debido a que Mónica Pont no es ahora mismo un personaje especialmente importante, ya que su momento de mayor fama llegó a finales de los años 90, cuando era una actriz muy conocida en televisión.