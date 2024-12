Emma García, obligada a pararle los pies a Carmen Alcayde: «Para todo hay que pedir permiso»

Fiesta sigue centrado desde hace semanas en descubrir algunos de los deseos sexuales más curiosos y poco conocidos para sus espectadores. Después de descubrir cómo se mueve el mundo de la venta de ropa usada, momento en el que Kiko Jiménez desveló que tenía una importante oferta, este fin de semana ha sido el turno de otro de los fetiches más curiosos que existen: las axilas. No suele ser una de las zonas habituales a la hora de tener relaciones, pero se trata de un deseo oculto para millones de personas, que lo han incorporado a sus fantasías más íntimas. Silvia Álamo, periodista del programa, ha sido la encargada de explicar este asunto tras su investigación, por lo que llevado a dos modelos al plató para explicar con más detalle este asunto. Eso ha provocado que Emma García haya tenido que frenar a Carmen Alcayde por su comportamiento con ellos.

Nada más arrancar la edición del domingo, el programa se ha detenido en este asunto que tanto interés ha levantado entre su audiencia, siendo los colaboradores los primeros en atender con mucha atención a todo lo que se estaba contando. Se trata de una fantasía muy recurrente, aunque en muchos casos depende mucho del olor de las axilas, si están depiladas o incluso del color, etc. El espacio ha llevado incluso a una sexóloga para hablar de cómo afecta en las relaciones y de cómo se puede incorporar a las relaciones de pareja. Tras responder a varias preguntas, el programa ha avisado de que tenía un extenso reportaje en el que varios expertos han hablado del tema, pero también algunas personas que han querido mantenerse en el anonimato y que disfrutan de este tipo de juegos. Los últimos han podido contar cómo es posible que les guste y si es posible encontrar parejas sexuales que lo acepten.

Una de las más interesadas ha sido Alcayde, que no ha dudado en ser una de las que más ha opinado sobre este tema y ha participado junto a los modelos, dos chicos jóvenes que no han dudado en mostrar sus axilas ante las cámaras. «Mucha gente habla de juguetes sexuales, el mejor juguete somos nosotros mismos, por ejemplo, la axila. Se lo hago a la chica por si… ¿Tienes novia?», le ha preguntado al chico antes de hacerle cosquillas.

Al saber que el chico no tenía pareja, la colaboradora no ha dudado en acudir a tocarle en un gesto que parecía inocente, algo que ha repetido con la otra modelo una vez que se ha animado. Lo que parecía algo ingenuo y divertido, se ha convertido en un motivo de regañina para la valenciana, que ha escuchado la reprimenda de Emma García.

«Carmen, una cosa, estás tocando», le ha dicho muy seria ante la sorpresa de todos. «Ah, ¿no puedo? Perdón», ha reaccionado poniendo cara de circunstancias antes de intentar irse. «Es que lo has hecho inocentemente, pero…»(…) «Lo digo en serio, está claro que se ha hecho como se ha hecho, pero es verdad que para todo hay que pedir permiso porque a mí tampoco me gustaría que vengan y me digan: ‘¿qué tienes aquí?’», le ha recriminado.

«¿Me puedes hacer cosquillas y así estamos en paz? Bueno, era una gracia, adiós», así ha zanjado el asunto Carmen, que se ha marchado rápido después de comprobar que su broma no había sentado tan bien como ella se podía pensar.