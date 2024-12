Emma García ha llevado un fin de semana más las riendas de Fiesta, el programa que ocupa las tardes de los fines de semana en Telecinco, aunque ha sido una semana complicada tras conocerse la enfermedad que sufre Belén Rodríguez. Tras contarlo en una revista, la colaboradora ha vuelto a un plató para contar cómo está viviendo estos momentos y cómo se siente tras ser diagnosticada de cáncer, motivo por el que ha anunciado que dejaba la televisión para centrarse en su recuperación total. Otro de los protagonistas del domingo ha sido el cantante Manu Tenorio, que ha acudido para hablar de su nuevo disco, un momento importante después de haber sido protagonista en los últimos meses tras denunciar que tiene okupas en una de sus casas alquiladas. En mitad de todos estos contenidos, la presentadora vasca ha sufrido algo tan habitual como es un indiscreto micrófono que se ha quedado abierto.

Hay que recordar que los presentadores y colaboradores de los programas no saben con certeza cuándo los micros están encendidos o apagados -algo que sí se puede saber en la radio gracias a una luz que indica sí se escucha o no lo que digan-, por lo que lo normal es que guarden silencio en los momentos en los que se emiten vídeos o hablan otros compañeros. Pero hay momentos en los que la persona responsable tarda más en bajar el volumen de ese micro, lo que provoca que algunos comentarios que no deberían salir en la emisión se puedan escuchar por parte de los espectadores. En algunos casos son conversaciones sin gran importancia entre los miembros del equipo o comentarios sobre temas personales, pero hay momentos en los que se puede escuchar una opinión que no esperaba que se escuchase.

Antes de la entrevista al ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, otro cantante ha pasado por el plató para presentar su música. El artista ha sido DePol, uno de los talentos del pop español que ha surgido en los últimos años en la industria musical y que poco a poco está haciéndose un hueco en un mundo tan competido.

Antes de la actuación, Emma ha dado paso a un vídeo de un reportaje, por lo que pensaba que podría hablar sin que nadie la escuchase, pero el micrófono que seguía abierta ha dejado que se escuchasen sus palabras. «Oye, el chico que viene ahora… Lo está haciendo fenomenal, DePol está arrasando…», ha dicho a sus compañeros de plató.

Por suerte sus palabras fueron buenas, lo que sirvió para que minutos después su encuentro con él fuese muy cordial. La vasca le ha preguntado cómo está viviendo estos momentos, a lo que el artista ha dejado claro que le queda mucho por hacer: «Con felicidad, pero también con mucha tranquilidad porque queda mucho camino. Hemos anunciado una primera gira y, de momento, solo cosas buenas», ha contestado.