Cada vez se van conociendo más detalles de cómo fue la vida de Isa Pantoja en Cantora, que cada vez que se conocen más datos hace pensar que fue todo un suplicio. La joven comenzó recordando algunos duros episodios como en el que su hermano Kiko y su primo la rociaron con agua con una manguera para supuestamente purificarla, pero no sería la única humillación que habría sufrido. Otra de las experiencias que habría tenido que sufrir es la de soportar que le cortasen el pelo como castigo o para conseguir que no saliese a la calle, un episodio que no habría contado con todos los detalles. Desde el programa Fiesta se llegó a poner en duda esta historia, lo que ha provocado que Dulce llamase en directo para mostrar su enfado y contar más detalles de ese día, descubriendo un momento que ha dejado sin palabras a Emma García y al resto de colaboradores.

El espacio ha recuperado del archivo un vídeo de Cazamariposas emitido en el año 2014 en el que Isa contaba que se cortó el pelo ella sola, por lo que no quedó nada bien, algo que provocó el enfado de su madre. De esta manera han intentado desmontar este momento. Ese vídeo ha sido el que ha provocado que la niñera de Isa Pi haya llamado muy enfadada en directo. Ha reprochado que personas como Luis Rollán, habitual defensor de la cantante, pongan en duda el relato de la joven y nunca cuestionen el comportamiento de Kiko y el resto de la familia. También ha dejado claro que siempre ha habido un trato de favor en los platós hacia el dj, ya que cuando apareció en la Herencia envenenada, nadie puso en duda sus palabras.

Dulce ha insistido en que el episodio de la manguera, en la que dejaron en braguitas y sujetador a Isa, es completamente cierto y que ella no pudo evitarlo porque no estaba presente. En cambio, el día del famoso corte de pelo en la cocina de Cantora ha contado que sí estaba allí presente y trató de intervenir.

«El episodio ocurrió y es más grave todavía. Me callé la boca por no causarle más daño a mi niña. Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza. Yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago. Me quitaron del medio para evitar eso. Todas las personas que estaban allí no hacían nada. Me duele que cuestionéis a una víctima», ha contado muy alterada en el programa presentado por Emma García.

La niñera de los hijos de Isabel asegura que Isa terminó llena de moratones y con el pelo completamente destrozado. Según explica, Isabel nunca quería cortar el pelo a la niña, pero que en esa ocasión lo hizo a modo de castigo.

La presentadora ha tenido que cortar la llamada en mitad de la historia obligada para dar paso a la publicidad, por lo que han querido dejar claro que tras la pausa Dulce volvería. Tras los anuncios, Emma García ha dejado claro que lo que estaban escuchando era impresionante. «No ha dejado espeluznados», ha explicado ante la atónita mirada de todos los colaboradores, que seguían sin terminar de creer que ese intento de agresión hubiera podido pasar.