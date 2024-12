La vida de Kiko Jiménez y Sofía Suescun es bastante agitada en el plano sexual, tal y como alguna vez ha contado el jienense en alguna que otra ocasión. Los dos son guapos y jóvenes, por lo que la pasión les desborda y que en ocasiones ha dejado claro que se les «hace de día» cuando empiezan una noche de pasión. Pese a que no le gusta dar demasiados detalles de su vida sexual, lo cierto es que en el plató de Fiesta se ha soltado y ha contado una llamativa propuesta que le ha llegado y que por el momento se está pensando debido a la gran cantidad de dinero que le han ofrecido.

Todo ha comenzado por un reportaje que el programa de Telecinco ha emitido sobre el mundo de los fetiches, en concreto centrado sobre la compra y venta de zapatos usados en la red. Este tema ha centrado el debate durante varios minutos, hasta que Kiko ha decidido contar algo que le ha ocurrido, aunque nada tenía que ver con esta parte de la anatomía. Según ha contado, hace pocos días ha recibido una propuesta millonaria por vender una fotos suyas a una persona. «Hace unos días recibí un mensaje a través de redes sociales ofreciéndome mucho, mucho dinero por fotos mías. No solo de mis pies, también de otras partes de mi cuerpo», ha contado ante el asombro de todos.

Emma García no ha podido evitar preguntar por más detalles, como cuánto dinero le han ofrecido y si está dispuesto a aceptar la propuesta. «Pues mira, me han ofrecido un millón de euros. Aún no he contestado, lo tengo ahí guardado como en standby, es que es mucho dinero… Lo he hablado con Sofía y aún no lo he decidido», ha contado.

Pese a que todos podrían pensar que sería el pudor a mostrarse desnudo lo que le echase para atrás, se trata de temas fiscales los que le están haciendo plantearse este curioso negocio. «Es que luego con lo que se lleva Hacienda al final se te queda en 500.000 euros, no sé, tengo que darle una vuelta», ha sorprendido a todos con sus cálculos.

La pasión sexual de Kiko Jiménez y Sofía Suescun

Con el tiempo ha podido cambiar, pero en el año 2019 la pareja comenzó su relación y en un poli deluxe el colaborador no dudó en contar detalles de su vida íntima y sus encuentros. Nada más salir de la casa de GH VIP 7 habló sin pelos en la lengua sobre este tema.

«¿Es cierto que las mejores relaciones sexuales de tu vida las has mantenido con Sofía Suescun?», así preguntó Jorge Javier a su invitado. «Sí. Es pura pasión, no sé explicarte. Hago cosas que nunca había hecho en otras relaciones… Me da mucha vergüenza hablar de estos temas», decía ante la atenta mirada de una Conchita que ya no se sorprendía por nada.

«Utilizamos juguetes, de todo. Nos lo pasamos muy bien. En diez minutos no nos da tiempo a nada, últimamente venimos a la televisión sin dormir. No nos da la vida y, a veces, se nos hace de día», confesaba en aquel momento Kiko ante la curiosidad de todos los colaboradores del Deluxe.