Emma García, decepcionada con Amor Romeira tras traicionar a compañeros de ‘Fiesta’

Amor Romeira ha dedicado unas duras palabras hacia José Manuel Parada en el programa de Malbert, Querido hater: «En esta vida, uno debe saber cuándo tiene que irse a casa y retirarse. Solo habla de los entierros de sus amigas. Cuando llegue a su edad, mejor facialmente voy a estar», son algunas de sus palabras hacia él, que molestaron a sus compañeros y a Emma García.

«¿Tú me ves a mí para retirarme? Deseo que llegues a mi edad trabajando como yo estoy… que a lo mejor no llegas o no te quieren. Deberías aprender un poquito de los que tenemos más edad», responde. Amor se defiende alegando que este programa trata de esto, de hablar sobre el hate y el contexto va acorde con eso.

Amor, muy avergonzada por sus declaraciones en el podcast, no dudó en pedir disculpas a Parada por sus palabras, pero lo cierto es que el colaborador se muestra muy molesto con ella: «En ese contexto de maldades, de picardía me dejé llevar por Malbert.

«Me encanta que Parada siga activo», expresó Amor. Los compañeros critican este comportamiento por parte de Amor e incluso Emma García considera que las palabras no han sido nada afortunadas: «Has patinado mucho, Amor. Hay que aceptarlo. En un contexto simpático las bromas han pesado a otra cosa»

Alexia Rivas también ha recibido críticas. «Sigue en televisión gracias a mí. Yo no he salido desnuda en ningún vídeo. Estoy orgullosa de haberla vendido para que se demostrara que mentía. Pero me llevo bien con ella y estoy contenta de estar trabajando con ella».

Afectada por la reprimenda de todos sus compañeros, Amor Romeira ha pedido perdón por haber hablado así de sus compañeros. Entre lágrimas, José Manuel Parada ha querido olvidarlo todo y se han fundido en un abrazo.