Como cada fin de semana, ‘Viva la vida’ emitió un programa más en el que abordaron la última hora televisiva y las noticias más sonadas del momento. Un programa que, como no podía ser de otra manera, comenzó con emotivo mensaje de cariño y admiración de Emma García a Ana Rosa Quintana por el anuncio de su enfermedad y su distanciamiento de los focos de la televisión.

«Quiero aprovechar este calor de hogar del público para mandar un cariñosísimo abrazo a mi querida compañera Ana Rosa Quintana y mandarle muchísimo amor, ya la echamos de menos», dijo la presentadora. Sin embargo, dicho momento no impidió que se presentase un programa cargadito, incluyendo un nuevo enfrentamiento entre Emma García y José Antonio Avilés.

Los enfrentamientos entre la presentadora y el tertuliano se han convertido en uno de los clásicos de ‘Viva la vida’. Y es que, el tono de voz, demasiado alto según García, del colaborador hace que tanto ella como el resto de los tertulianos pierdan los nervios. Por ello, nada más comenzar el programa Emma quiso dejarle claro a Avilés la situación.

«Lo digo totalmente en serio. No quiero gritos, Avilés, porque la gente no es sorda y tenemos un sonido maravilloso», declaraba visiblemente seria. Sin embargo, a juzgar por la reacción del tertuliano, sus intenciones no iban a cambiar, motivo que llevó a Emma García a enfadarse. «¿Me estás escuchando o te estás riendo? Cuando hablo, me gusta que me escuchen…», le reprendió.

Lo que está claro, y a juzgar por las anteriores ocasiones, es que no será la última que Emma se enfade con José Antonio Avilés por su elevado tono de voz. Un aspecto que parece molestar mucho a la presentadora de Mediaset.