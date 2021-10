Emma García ya no se corta a la hora de responder a José Antonio Avilés. Recientemente, la presentadora de ‘Viva la vida’ no ha dudado en responder al colaborador, tras una gran metedura de pata lingüística.

No cabe duda de que José Antonio Avilés es el colaborador de ‘Viva la vida’, que más titulares da de todo el programa. Además de generar polémicas con la mayoría de sus compañeros, el colaborador también suele quedar en evidencia delante del resto de compañeros de forma habitual.

El pasado domingo, el colaborador de ‘Viva la vida’ volvió a quedar en evidencia, tras un error linguistico garrafal, que desató una carcajada general entre sus compañeros del programa.

Todo comenzó cuando en el programa se debatía sobre Miguel Bosé, que hace tan solo unos días concedió una entrevista en la que habló sobre la polémicas de su ex pareja y sus hijos. Tras esto, José Antonio Avilés exclamó lo siguiente: “Hubo una persona que me consiguió las declaraciones en la que me expresó que el objetivo de esta entrevista era hablar de forma encubierta de lo que ha comentado Kiko. Al final, de una forma él ‘refruta’ lo que el juzgado».

El colaborador metió la pata al decir “refruta” cuando en realidad es ‘refuta’. «¿Cómo que el ‘refruta’? Será ‘refuta’. Un poco de cultura para hablar en público, por favor», exclamó Kiko Matamoros horrorizado con lo que acababa de escuchar.

En ese momento, Kiko Matamoros exclamó que el sentido de la palabra ‘refutar’, es justamente el contrario al que el colaborador quiso hacer uso. Tras esto, Emma García exclamó “Silencio, que se me va a subir la fruta a la cabeza”, haciendo alusión a la metedura de pata de José Antonio Avilés.