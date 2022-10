Emma García comparte una importante reflexión sobre su futuro profesional

Con motivo del Día de la Hispanidad, Telecinco realizó un nuevo cambio en su parrilla televisiva. De esta forma, Jorge Javier Vázquez y los colaboradores de Sálvame se tomaron un descanso, para dar paso a una nueva entrega de Fiesta, el programa presentado por Emma García.

Uno de los temas de la tarde fue la caducidad de la fama. La presentadora y los colaboradores comentaron con ayuda de una psicóloga, como afecta generalmente a los famosos dejar de salir en la televisión o el hecho de dejar de estar en primera plana de la actualidad.

Emma García compartió su opinión acerca de este tema, realizando una importante reflexión: “Yo siempre pienso que no sé lo que voy a hacer mañana, ni donde voy a estar y eso me mantiene super viva. Yo tengo una vida personal maravillosa y eso es super importante”, aseguraba la presentadora.

El importante alegato de Emma García sobre la ‘caducidad’ de la fama: «Yo estoy preparada» #FiestaT5 https://t.co/OnirO4JCV6 — Fiesta (@fiestatelecinco) October 12, 2022

“Desde que empecé aquí, me lo tomé muy en serio porque un día hacías un buen dato y eras la mejor y al día siguiente hacías un mal dato y eras la peor. Yo dije que eso no podía ser y que ni cuando sacara un buen dato era la mejor, ni cuando lo sacara malo era la peor”, señalaba sobre su trayectoria en televisión.

Y añadía: “Este pensamiento siempre me ha servido para ir por el mismo camino, mejorar y superarme. Salir de aquí, quitarte los tacones y decir: esta eres tú (..) Estoy preparada porque siempre he pensado que no sé lo que voy a hacer mañana, he vivido el presente”, decía.

Por otro lado, Emma García quiso dejar muy claro que quiere continuar en la televisión: “Sobre todo estoy preparada para trabajar los fines de semana y los festivos”, añadió entre risas.