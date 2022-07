Eminem anuncia el lanzamiento de ‘Curtain Call 2′, su nuevo proyecto

Eminem ha querido generar revuelo entre sus seguidores anunciando, tras haber lanzado la canción inédita From The D 2 The LBC, la fecha oficial de salida de Curtain Call 2, su segunda colección de grandes éxitos.

Slim Shady ha vuelto a las andadas anunciando una noticia espectacular para los amantes del hip hop: ¡Curtain Call 2 estará disponible para el día 5 de agosto de este año!

Curtain Call 2 se trata de una colección de éxitos que incluirá música de todos los proyectos principales de Eminem, desde su sexto disco Relapse hasta temas de sus álbumes en solitario o apariciones especiales del artista.

La colección de éxitos de Slim Shady está compuesta por la producción MC de Detroit, de Estados Unidos, y esta se trata de una continuación de Curtain Call: The Hits, lanzada en el año 2005.

El nuevo tema From The D 2 The LBC, junto a Snoop Dogg, llegó hace unas dos semanas aproximadamente a los oídos de los seguidores de Eminem. Este tema va a ser el principal sencillo de Curtain Call 2.

El tema viene acompañado de un videoclip producido por James Larese en el que ambos raperos muestran el ambiente que les ha estado rodeando durante sus trayectorias musicales. Las drogas y las alucinaciones se muestran en el videoclip mediante una serie de dibujos animados de los que ambos son protagonistas.

Esta colaboración de Eminem junto a Snoop Dogg da continuidad al lanzamiento del 16 de junio del tema The King and I, otra colaboración del artista junto a Cee Lo Green. Esta también estará incluida en su colección de éxitos.

Junto a estas dos canciones, que han sido lanzadas hace poco tiempo por el artista, hay otra pista adicional que va a formar parte también de esta colección y que será revelada las próximas semanas.

Desde que el artista debutó con The Slim Shady LP, en 1999, como su primer álbum musical, este se ha convertido en toda una figura del rap, siendo sus obras las más vendidas de la historia de este género. Conocido por sus ritmos pegadizos y su agilidad a la hora de abarcar sus líricas, Eminem ha seguido cobrando una gran importancia en el mundo del hip hop.