Una vez más, Eminem ha vuelto a hacer historia. Después de más de 20 años de exitosa carrera en la industria de la música, el rapero estadounidense, que actualmente tiene 49 años, sigue cosechando éxitos que le posicionan como uno de los artistas más reconocidos de las últimas décadas.

Esta misma semana, el artista ha hecho historia, al superar el record de certificaciones a nivel mundial. Ha sido La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, conocida en inglés como RIAA, encargada de supervisar los sencillos y sus ventas, la que ha anunciado esta noticia. Una noticia que además, ha pillado por sorpresa al artista, pues hace tiempo que dejaron de importarle los números.

«Se han añadido 73,5 millones de nuevas certificaciones del Programa de Oro y Platino para Eminem. El artista es ahora el músico número uno premiado por singles en la historia del programa y uno de los únicos siete artistas de cualquier género o época con tres o más premios de Álbum de Diamante», han explicado desde la RIAA en una nota de prensa.

💥 @EMINEM

💎💎💎💎💎💎 6 DIAMONDS

📈 73.5 MILLION NEW CERTIFICATIONS

💿 227.5 MILLION TOTAL US CERTIFICATIONS

🏆 #1 MOST AWARDED ARTIST FOR SINGLES

💥 Read about @Eminem’s most recent @RIAA achievements on the site! https://t.co/Bdmmwe17JN pic.twitter.com/3Cj4dfNnbi

— Shady Records, Inc. (@ShadyRecords) March 8, 2022