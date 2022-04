Imagínate estar disfrutando con tus amigos en un pub, y que de repente, entre Ed Sheeran por la puerta. Resulta algo improbable, ¿verdad¿. Pero que el artista británico se una a la fiesta y empiece a servir cervezas, resulta todavía más extraño.

El intérprete de ‘Sigue’ ha sido noticia en los últimos días, por ganar en el Tribunal Supremo, el juicio por los derechos de autor en relación con uno de sus exitosos temas, ‘Shape Of You’. Tan contento estaba por la noticia, que decidió irse de celebración por Birmingham, junto a su amigo y rapero, Jaykae, terminaron en el bar The Roost.

El gerente del citado bar, Ian Connors, contó a los medios que el rapero es un cliente muy habitual, y el pasado domingo le llamó para ver si podía acudir con un amigo: “Estábamos celebrando un torneo de billar y teníamos un DJ, así que estaba bastante concurrido, y le dije que, por supuesto, trajera a quien quisiera” confesó. Sin embargo, continuó explicando que en ningún momento esperaba que ese amigo fuera a ser Ed Sheeran: “Fue una locura”.

Ed Sheeran pouring pints of Carling in the Roost. We are now in the Blues Metaverse. https://t.co/GdQreQovhU

— Le Mod (@LeModFootball) April 11, 2022