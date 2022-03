Son muchos los artistas que se han unido al ‘Concierto por Ucrania’ (Concert for Ukraine), un evento solidario para recaudar fondos para la campaña humanitaria, debido a la catastrófica situación que se vive actualmente en Ucrania por la guerra. Entre ellos, Camila Cabello y Ed Sheeran.

Ambos artistas se han sumado a la larga lista de cantantes, músicos y celebridades que se han unido a la causa, entre ellos, Nile Rodgers & Chic, Becky Hill, The Kingdom Choir, Manic Street Preachers y Tom Odell. un evento de dos horas de duración, que tendrá lugar el próximo martes 29 de marzo.

Nile Rodgers ha dicho que «En momentos de dificultad, siempre puedes contar con grandes artistas musicales para que se reúnan y te ayuden a enfocarte en lo que realmente importa. En este momento nada es más importante que mostrar a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que estamos con ellos, que somos una familia. Por lo tanto, estoy encantado de unirme a Ed Sheeran, Camilla Cabello y todos los maravillosos artistas que se unen para hacer de esto un éxito. Como decimos en nuestra canción Everybody Dance, ‘La música nunca te defrauda’.»

💙💛 @Camila_Cabello, @edsheeran, @emelisande, @GregoryPorter and @snowpatrol are the first performers to be announced for Concert for Ukraine, a two hour fundraiser event raising money for the @decappeal humanitarian appeal in Ukraine on Tuesday 29 March on ITV 🌻 pic.twitter.com/TnoBCfWX3f

— ITV (@ITV) March 21, 2022