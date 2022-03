La colaboración de J Balvin y Ed Sheeran ya es una realidad. Este viernes han visto la luz no una, sino las dos canciones que ambos artistas grabaron hace unos meses, y que se presentan como las colaboraciones más sorprendentes del año.

El artista británico y el artista colombiano fusionan sus estilos musicales, sus voces y sus mundos, a priori completamente diferentes, en dos canciones conjuntas. Bajo el título de ‘Forever my love’ y ‘Sigue’, J Balvin y Ed Sheeran demuestran que la música está hecha para divertirse, y que juntos son imparables.

Fue el pasado verano cuando ambos artistas publicaron una imagen juntos en Nueva York. En ese momento, surgieron los rumores de una posible colaboración, y por fin, la amistad de ambos artistas se ha materializado en forma de canciones.

‘Forever My Love’ and ‘Sigue’ are out now @jbalvin https://t.co/2ltQz15aBt pic.twitter.com/ggoeLoFnkm

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) March 25, 2022