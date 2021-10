Ed Sheeran ha vuelto a demostrar que en muchas ocasiones, menos es más. Tras el éxito de su nuevo single ‘Shivers’, y de la superproducción audiovisual que acompañaba esta canción, ahora, el artista británico ha presentado una versión en acústico, que nada tiene que envidiar a la versión original.

El británico es el rey de los acústicos. Su anterior disco ‘Divide’, acumula millones reproducciones de sus canciones en acústico. Y es que su sencillez, unida a su aplastante talento tanto a la hora de cantar como de tocar la guitarra, son los únicos instrumentos que necesita para brillar.

‘Shivers’ es una de las canciones más especiales de las que formarán su nuevo álbum. El propio Ed Sheeran explicó que: «La escribí al acabar la gira de ‘Divide’ en una granja alquilada en Suffolk, donde montamos un estudio durante dos semanas para ver qué pasaba. La escribí en tres días. Es muy diferente para mí, pero sentí que era demasiado especial como para equivocarme».

‘Shivers’ the acoustic version is here, with a new video 🖤

Watch here: https://t.co/abw7Wz2tvd pic.twitter.com/arFZmawPvC

— Ed Sheeran (@edsheeran) October 1, 2021