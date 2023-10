Ed Sheeran confirma un único concierto en España: fecha y cómo comprar las entradas

Ed Sheeran regresa España. Muchos años han pasado desde que el cantante británico pisó por última vez tierras españolas, pero su ausencia está a punto de culminar. Pues, tal y como ha comunicado en sus redes sociales, vuelve el próximo 2024.

El intérprete de Shape Of You volverá a reencontrarse con sus fans españoles y lo hará en un concierto exclusivo. Una única parada que tendrá lugar en las islas Canarias, concretamente, en Tenerife. Una apuesta con la que el artista podría haber querido cambiar de aires y rendir homenaje a su icónica canción, Tenerife Sea.

New tour dates for 2024! 🚨

Ed’s back on the road next year, taking the Mathematics Tour to Asia and Europe, with support from the amazing @calumscott 🙌

