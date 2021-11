5 años hace desde que ‘Pokémon GO’ está disponible para todos los móviles. Desde su estreno, por las calles siempre pasean aquellos que van intentando hacerse con todos los Pokémon. De hecho, hasta los famosos han jugado y siguen haciéndolo. Uno de ellos es Ed Sheeran, quien es muy fan de estas criaturas. En especial de Squirtle, a quien siempre elige para sumergirse en las aventuras.

Por ello y por el lanzamiento de su nuevo álbum ‘=’, el británico ha decidido aliarse con el videojuego para ofrecerles a los entrenadores de Pokémon un concierto a través de la propia aplicación. Allí estrenará algunas de sus nuevas canciones que se encuentran en el disco recién sacado y algunas de sus exitosas canciones.

El concierto se estrenará hoy a las 20:00 horas, pero si no puedes verlo en ese momento no hay ningún tipo de problema. Y es que la actuación estará disponible durante toda la semana hasta el próximo lunes 30 de noviembre a las 22:00 horas. Qué temas serán los cantados por el artista es la pregunta que lleva haciéndose todos sus seguidores desde que se anunció el evento, pero ahora ya sabemos cuáles son: ‘Perfect’, ‘Bad Habits’, ‘Overpass Graffiti’, ‘Thingking out Loud’, ‘First Times’ y ‘Shivers’.

Como en cada evento habrá apariciones de diversos Pokémon en concreto y uno de ellos será Squirtle que aparecerá con gafas. Además, los jugadores tendrán la posibilidad de recibir un objeto exclusivo para vestir a su entrenador con la carátula del disco del cantante británico. No será el único en aparecer, ya que estarán todos los compañeros iniciales de tipo agua y, con un poco de suerte, los encontrarás variocolor.

Ed Sheeran viene al evento con dos trofeos que recibió en la ceremonia de entrega de los MTV EMAs 2021. Se subió al escenario montado en el estadio László Papp Budapest Sports Arena y cautivó al público con sus dos actuaciones, pero no fue para lo único que se subió, ya que debió recoger dos de los premios más gordos: mejor artista y mejor canción con ‘Bad Habits’. Ed Sheeran se enfrentaba por tercera vez a unas nominaciones a los MTV EMAs, pero teniendo en mente cinco álbumes para la siguiente década, tenemos claro que costará borrar su nombre de los premios en los próximos años.