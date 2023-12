Dua Lipa confiesa su secreto para que sus canciones se conviertan en grandes éxitos

Dua Lipa ha entrado en una nueva etapa de su carrera. La cantante lanzó Houdini, un nuevo single de su próximo álbum el pasado 10 de noviembre y ya es todo un éxito, como todo lo que hace Dua Lipa. Y esa es la incógnita: ¿Qué hace la cantante para que todo lo que haga sea un éxito? La artista ha desvelado su secreto en una entrevista para un medio estadounidense.

Se lo ha contado a Los Angeles Times en una reciente entrevista, en la que ha querido reflexionar sobre los éxitos que crea: «Mis canciones tienden a tener un crecimiento muy lento pero estable en el tiempo. Siempre hay algo un poco extraño en ellos: cuanto más los escuchas, la gente quiere escucharlos más. Crecen lentamente, pero se quedan. Creo que la longevidad es más importante que el impacto instantáneo».

Dua Lipa stuns for The Los Angeles Times. pic.twitter.com/zVqcjygU99 — Pop Base (@PopBase) December 4, 2023

Además, ha comentado acerca de su estilo musical y de dónde encaja, ya que en sus últimos trabajos hemos podido escuchar unos pasos más allá del pop. «Me he dado cuenta de que las cosas que me gustan no son tan obvias como las canciones pop. Son canciones pop, sin duda, pero la forma en que son las melodías, o la forma en que me gusta que sean los arreglos, no es normal en una canción pop. A la gente le lleva un segundo entenderlo».

«Así comienza…» Esta fue la forma que tuvo Dua Lipa para presentar su nuevo sencillo, Houdini, a través de redes sociales. En este single se pueden escuchar toques de dance psicodélicos y de elegantes sintetizadores, algo que ya es característico de la cantante desde su último álbum, Future Nostalgia, donde ya se empezaron a ver estas características asomándose.

Los fans de la británica están atentos de cualquier nuevo lanzamiento de la cantante que les acerca, con cada canción, a su próximo proyecto.