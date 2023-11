Dua Lipa estrena ‘Houdini’: el curioso significado de su nuevo single

El pasado viernes 10 de noviembre, Dua Lipa lanzó Houdini, el primer vistazo de lo que será su próximo álbum. Hacía dos años que la cantante británica no sacaba música para un proyecto propio, ya que la última vez que la pudimos escuchar fue con su canción Dance The Night para la película de Barbie. Este tema se colocó en el número uno de las listas y ha recibido dos nominaciones a los Grammy.

Ahora, la artista vuelve por todo lo alto y entrando en una nueva etapa. Houdini es una mezcla de sintetizadores elegantes, toques dance psicodélicos y referencias a los 80. La estrella de 28 años continúa en la línea del pop dance, pero llevándolo al siguiente nivel.

⛓️HOUDINI! OUT! NOW! EVERYWHERE! So it begins… thank you for your patience. The first release from my upcoming album🫀 feeling so filled with love and joy to get to do this with «the band» (@tameimpala @dannylharle @carolineailin @tobiasjessojr) and to share this moment with… pic.twitter.com/R3IFzgX4iR

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 9, 2023