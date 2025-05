No es ningún secreto que el conflicto entre Belén Rodríguez y Terelu Campos continúa dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Sobre todo después de que salieran a la luz ciertas conversaciones que no han dejado indiferente a nadie. Esta semana, la experta en realities acudió al programa De Viernes presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Entre otras tantas cuestiones, se sinceró como nunca sobre cómo está viviendo su polémica con la hija de María Teresa Campos, llegando a confesar que se estaba sintiendo acosada. En Fiesta, programa que Emma García presenta los fines de semana y festivos, Belén Rodríguez no solamente hizo un repaso a su entrevista en De Viernes, sino que quiso ir mucho más allá. ¿De qué forma? Estallando como nunca contra todas y cada una de las personas que no han tenido reparos a la hora de acusarla de haber sido el topo de las Campos.

Tras dar a conocer a los espectadores de Fiesta que el conflicto con esta familia, Belén Rodríguez se vio sorprendida con un inesperado comentario de Mónika Vergara. La tertuliana no tardó en sacar el tema de las supuestas filtraciones que ha llevado a cabo: «Tú y yo hemos trabajado juntas en una redacción y, en aquel momento, ya se decía que tú eras el topo, la persona que filtraba a la prensa todo lo que ocurría», espetó Vergara. Como no podía ser de otra manera, la experta en realities no pudo evitar estallar ante el comentario de su compañera en Fiesta: «Eso se lo está inventando», aseguró, con total contundencia. Lejos de que todo quede ahí, y al ser consciente de la grave acusación, Rodríguez no tardó en sincerarse al respecto tanto con Emma García como con los espectadores del programa que se emite en Telecinco: «Es absolutamente mentira, ni se ha dicho nunca eso».

Fue entonces cuando Mónika Vergara trató de aclarar que no es algo que ella piense, sino que era lo que se decía en su momento. Belén Ro se negó en rotundo a que la cosa fuese a más: «Nunca jamás nadie ha dicho eso», aclaró, visiblemente alterada por la situación. Lejos de que todo quede ahí, y aprovechando su intervención en Fiesta, la tertuliana ha querido explicar este asunto.

«Estoy harta. Se ha mentido mucho sobre mí, y Kike Calleja lo sabe, que está aquí sentado y trabajaba en ese programa», comenzó diciendo, refiriéndose a Sálvame. Y añadió: «Me he tragado, durante tres años, muchas cosas… Y tengo un cáncer de garganta, y no voy a soportar más. ¡No me voy a callar nada más!», exclamó.

Lejos de que todo quede ahí, la experta en realities decidió zanjar este asunto, de una vez por todas: «Si tú vas y dices una cosa sobre mí que no puedes probar, tendrás una demanda mía. Tú y quién sea. ¡Ya está bien, hombre!», aseguró, visiblemente harta de la situación. De esta forma, dejaba muy claro que su intención es acabar con especulaciones y habladurías sobre este tema, a la mayor brevedad posible.