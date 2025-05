No es ningún secreto que Supervivientes 2025 se ha convertido, indudablemente, en una de las ediciones más sorprendentes y exitosas. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los participantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para superarse en todos los aspectos posibles, pero también para hacer disfrutar a la audiencia. El pasado domingo 18 de mayo, durante la emisión de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda, los espectadores disfrutaron de un nuevo Oráculo de Poseidón. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Anita Williams no pudo evitar abandonar el directo entre lágrimas tras un tenso desencuentro con Montoya. Pero no todo quedó ahí, ya que salió a la luz el supuesto affaire de Álvaro Escassi y Terelu Campos. Todo comenzó cuando la presentadora preguntó a los dos concursantes de Supervivientes si habían tenido «un lío o tardeo» en el pasado.

Y todo porque, en la playa, Makoke hizo una pregunta que generó a todos un enorme desconcierto. Fue entonces cuando Terelu Campos, en broma, no dudó en mandar callar a Álvaro Escassi. Él, como respuesta, hizo el gesto de la «cremallera cerrada». Como no podía ser de otra manera, las reacciones no tardaron en llegar: «¡Exclusiva!», llegaron a decir algunos de los concursantes de Supervivientes 2025, sin dar crédito a lo que estaban presenciando. Dadas las circunstancias, a Sandra Barneda no le quedó otra opción que ir mucho más allá: «Te lo vuelvo a preguntar de otra manera. ¿Terelu y tú tuvisteis en un momento determinado o puntual en vuestra vida… compartisteis más que palabras, besos, una noche…?». El novio de Sheila Casas decidió responder: «Sandra, ya sabes que, ante todo, soy un señor y no hablo de esas cosas… Y menos de Terelu, que es amiga mía. No voy a decir nada», aseguró.

Acto seguido, Sandra Barneda se dirigió a la colaboradora: «¿Quién tiró la caña a quién? ¿Escassi o tú?». La cara de la hija de María Teresa Campos era un auténtico poema, por lo que el jinete se animó a responder: «Nunca le dejaría que la tirara ella, siempre la tiraría yo (…) No voy a decir nada, pero en el caso de que fuera así, obviamente siempre doy yo el paso».

Dadas las circunstancias, y al ser consciente de lo que podía estar hablándose en plató, Terelu Campos rompió su silencio: «Sandra, yo soy una señora. Parece que solo los caballeros no pueden contar las cosas y las señoras sí. Yo soy una señora», repitió. Sandra Barneda, por su parte, aclaró que ese asunto lo había sacado a la luz Makoke. La concursante se pronunció: «Yo nunca sé nada».

La madre de Alejandra Rubio no tardó en dirigirse a ella: «No, es que esto no lo sabes», mientras que Makoke explicó que hizo esa pregunta por casualidad: «Lo pregunté a ver qué pasaba». Lejos de que todo quede ahí, Sandra Barneda volvió a hacer una pregunta a Terelu Campos: «¿Te gusta cómo besa o no lo recuerdas?». Y añadió: «¿Te gustaría repetir ese beso?».

La hermana de Carmen Borrego no tardó en responder con contundencia: «Yo no soy muy de segundas partes, por muy buenas que hayan sido las primeras». Makoke quiso saber si «habían estado liados o no alguna vez», por lo que Álvaro y Terelu, entre risas, contestaron: «Gratis no lo vamos a contar».

En el plató de Supervivientes 2025, Carmen Borrego aseguraba no tener ni la más remota idea de ese supuesto affaire entre su hermana y el jinete: «Álvaro ha sido pareja de su íntima amiga, Lara Dibildos. Antes de ella a lo mejor, después de Lara ya no lo creo». Y fue más allá: «Cuando uno se va de tarde, se toma una copa, uno quiere, los dos están dispuestos, pues adelante».