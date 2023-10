Maluma está viviendo un 2023 de infarto. El artista se encuentra inmerso en su gira mundial, Don Juan World Tour, y el recibimiento del público está siendo una absoluta locura. Un show cargado de efectos visuales y bailes que deja a todos los asistentes con ganas de más.

Actualmente, el intérprete de Mala mía se encuentra recorriendo la geografía estadounidense con su tour. Un encuentro con sus fans donde, recientemente, el colombiano ha sido víctima de uno de los momentos más incómodos de su carrera profesional.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS

