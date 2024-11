Ha pasado ya más de un mes desde que Liam Payne falleciese tras sufrir una caída desde el balcón del hotel en el que se alojaba en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) y la familia por fin puede celebrar su funeral después de muchos problemas y esperas para recibir su cuerpo de vuelta en el Reino Unido. Las circunstancias de su fallecimiento siguen en plena investigación, aunque ahora mismo todo apunta a que se trató de un desgraciado accidente fruto de las sustancias que consumió durante las horas previas. Es por ese motivo que esta terrible noticia piensan que se podría haber evitado si alguien hubiera intentado cuidar del artista, por eso el gran señalado es Roger Nores, su mánager, que no frenó sus excesos e incluso le ayudó a conseguir algunas de esas sustancias.

Hay que recordar que hay en este momento tres personas imputadas por este suceso, siendo los responsables de conseguirle las sustancias de una u otra manera en el hotel. También su mánager, que según medios argentinos, estuvo en varias ocasiones allí para solucionar problemas, teniendo que recibir y pagar a dos prostitutas que el cantante había solicitado para que acudieran a su habitación. Nores tuvo que pagar a las chicas por adelantado ante de subir a la habitación, ya que se negaron en rotundo a hacerlo y se vivieron momentos de tensión en la recepción, tal y como se asegura que se puede ver en los vídeos de las cámaras de seguridad. Aunque no solo por esto, pero la familia de Payne ya ha pedido al representante que es mejor que no acuda al funeral, que se celebrará en Wolverhampton, su localidad de nacimiento, y no se hará en Londres, como se llegó a rumorear hace algunos días.

Los Payne han dejado claro que prefieren que solo estén sus familiares y amigos más íntimos, entre los que se espera que estén el resto de componentes que formaban parte de One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Pese al distanciamiento que habían sufrido, todos han mostrado su dolor por la muerte e incluso Niall y Zayn se vieron días antes de su muerte, precisamente en la ciudad de Buenos Aires.

Han sido amigos de la familia los que han querido dejar claro al medio británico Daily Mail, que el mánager del artista no será bien recibido, tanto que su presencia allí podría «provocar tensión» innecesaria en un momento así. También añaden que nunca había sido muy bien visto por sus más cercanos, por lo que piensan que no cuidó como se esperaba del joven.

Tras ser acusado de abandono, Nores ha dejado claro al citado medio que eso no es cierto: «Jamás abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera. Había más de 15 personas en el lobby del hotel conversando y bromeando con él cuando me fui».

Según The Sun, otros familiares aseguran que no se sabía que Roger y Liam habían vuelto a trabajar juntos hasta este viaje a Argentina, ya que antes habían cortado su relación profesional.

Aunque se desconoce la fecha exacta, el funeral está previsto que se celebre esta misma semana en la localidad en la que nació y en un acto privado, por lo que se intentará evitar la aglomeración de fans.