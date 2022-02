En las últimas horas, se ha vuelto viral un vídeo uno de los ‘padres’ del reggaetón, Don Omar. El reconocido artista puertorriqueño, decidió parar uno de sus conciertos debido a que el público asistente no conocía una de sus canciones más icónicas, y el vídeo de este momento ha corrido como la pólvora en las redes.

Don Omar actuó en el festival Calibash en Las Vegas, Estados Unidos, sin ser consciente de que su actitud en uno de los momentos del show, le convertirían en tendencia en las redes sociales. Y es que el artista, arremetió contra al público en varias ocasiones al ver que no se sabían las letras de sus canciones, o directamente no conocían las canciones.

Tal y como se puede comprobar en los vídeos publicados en las redes por varios asistentes al concierto, el cantante, visiblemente molesto, detuvo el concierto en un momento dado, después de ver cómo el público se sabía la letra de ‘Ella y yo’.

El hecho de que el público no se supiera la letra de ‘Ella y yo’, una de las canciones con las que había hecho historia en la música hace 17 años junto a Romeo Santos, fue la gota que colmó el vaso del artista, y lo que le llevó a parar el concierto.

Don Omar comenzó a cantar las primeras estrofas de la canción, y tras girar el micrófono para escuchar al público cantar, y que apenas casi ninguno de los presentes se supiera la letra del tema ‘Ella y yo’, el artista se cruzó de brazos y dejó de cantar.

«¿No se la sabían?», pregunta al público. Y tras hacer un segundo intento volvió a parar la música: «Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés», dijo visiblemente molesto. A pesar de que la banda le pidió que continuase cantando, el artista volvió a pedir que parasen la música, ante el asombro de los allí presentes.

@DONOMAR probably not coming back to the US 🤣🤦🏻♀️🤦🏻♀️ pic.twitter.com/4jzaCKCFvQ

— Nadia Miranda (@nade_7) January 30, 2022