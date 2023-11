‘El Hormiguero’: David Gandy reflexiona sobre las ventajas de las mujeres en el mundo de la moda

El Hormiguero ha recibido a David Gandy en su plató, el considerado modelo más sexy del planeta -según la inteligencia artificial- y protagonista desde hace 17 años de una de las campañas de publicidad más famosas de la historia. El invitado ha hablado de su trabajo, de su conexión con España y de cómo el mundo de la moda beneficia a las mujeres, siempre según su experiencia.

Su anuncio de un perfume de la firma Dolce & Gabbana es todo un icono desde hace años, donde salta desde un acantilado al mar para terminar subiendo a una lancha, en la que le espera un mujer muy atractiva. Su belleza le han convertido en icono global, siendo el modelo más famoso del planeta.

El motivo de su visita fue la presentación de su marca de moda, de la que es imagen, como no podía ser de otra manera. «Tengo mucha suerte de trabajar con Dolce & Gabbana, que son unos visionarios y que trabajan muy diferentes a cómo suelen trabajar las marcas con sus embajadores», ha dicho sobre su trabajo con la firma italiana.

Pese a que este británico es conocido por su imagen en todo el mundo, es un desconocido para la gran mayoría de los espectadores fuera de las campañas de publicidad. Uno de los datos más desconocidos es su conexión con España: «Mis hermanas viven aquí desde hace más de 30 años, y también tengo más de 6 sobrinos españoles».

Esa conexión le ha llevado a adorar la comida de nuestro país: «La dieta mediterránea es mucho mejor que la inglesa. Procuro no comer ultraprocesados, sigo la dieta de aquí». Además, ha confesado que su plan de futuro también pasa por aquí: «Jubilado en una playa en España, eso sería maravilloso».

Sus inicios en la moda fueron gracias a sus amigos: «Estaba en la universidad y un amigo me presentó a un concurso que gané. Fue hace 23 años. En el sector entonces lo que se llevaba era el andrógino, pero yo me negué a adelgazar y cada vez estaba más musculado, y cuando llegamos a ese punto que buscaban ese perfil para el anuncio de D&G, me lo llevé».

Pese a que ya han pasado 17 años desde que saltase a la fama, el invitado de El Hormiguero lanzó una reflexión sobre sus compañeras de profesión: «Es uno de los pocos sectores del mundo donde ganan más las mujeres, y es verdad que se lo merecen porque generan más. Yo quería romper ese techo, llegar a ese caché. En la clausura de las olimpiadas de Londres hubo 7 modelos y yo».