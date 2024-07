David Bustamante se sincera y confiesa cuántos kilos ha engordado en ‘Tu cara me suena’

David Bustamante es uno de los favoritos a la victoria final de Tu cara me suena, algo que el cantante cántabro sabe perfectamente, aunque no está dejando que la presión le supere. El buen momento que está pasando en el programa de Antena 3 es tan grande que incluso ha llegado a descuidar la línea y ha desvelado cuántos kilos ha engordado desde que comenzó.

Se trata de uno de los artistas que más veces habían intentado tener en el programa, pero no ha sido hasta 2024 cuando se ha podido cumplir el deseo de la productora y de la cadena. Su talento y su buen humor son los ingredientes perfectos para este programa, algo que está demostrando al lograr grandes interpretaciones y entrar en todos los juegos y en las bromas de sus compañeros.

Durante la primera semifinal, en la que Julia Medina se ha llevado la victoria y Raoul ha conseguido su pase a la final, Bustamante ha tenido que imitar a uno de sus grandes ídolos de la infancia como es Camilo Sesto. Este honor le ha servido para firmar una de las actuaciones más especiales de la noche, aunque no le sirvió para entrar de forma directa a la final, algo que tenía casi asegurado Raoul Vázquez con su gran ventaja en la clasificación desde hace semanas.

En los momentos previos a la actuación, David Bustamante charló con Manel Fuentes sobre lo que estaba a punto de pasar. «Es una absoluta maravilla. Él es uno de los culpables de que sea hoy quien soy, de que yo haya querido hacer musicales. Es uno de los grandes ídolos de mis padres, por lo tanto, lo he heredado. Soy un gran fan», ha sido al presentador ante de subirse al clonador.

La canción elegida era Jamás, que parece que es una de sus favoritas, si tenemos en cuenta las palabras de su compañero Miguel Lago. «¿Sabes que la canción de hoy David la va a hacer de maravilla porque es la que siempre canta cuando traen las croquetas?», ha dicho ante las cámaras el humorista. «Cada vez que las tiene delante, empieza: Jamás…», ha rematado Lago intentando imitarle cantando.

El cantante ha aprovechado el momento para hacer una confesión y hablar de su físico, un tema que desde hace años le persigue. «Jamás diré que no porque me las he comido todas, he engordado tres kilos desde que estoy aquí», ha confesado.

Manel ha querido quitarle importancia al asunto y le ha dejado claro que son tres kilos «de satisfacción y de talento, que estás estupendo». Su imagen y su físico es algo que David Bustamante intenta cuidar siempre que puede con ejercicio, aunque el levantamiento de pesas le ha provocado que no pueda rascarse la espalda con sus propias manos, algo que ya contó a Marc Giró en su Late Xou.

Su último gran cambio de imagen lo vivió en el año 2022, cuando se sometió a una estricta dieta y a un duro entrenamiento para prepararse ante el combate de La Velada del año 2, lo que le sirvió para adelgazar 14 kilos. El cantante sustituyó a Jaime Lorente, que había cerrado su participación, pero solo unos meses antes decidió retirarse por cuestiones de trabajo. En aquel momento, David lo dio todo para poder enfrentarse con la mejor forma posible ante Míster Jagger, el creador de contenido que venció el combate tras tirar la toalla el artista durante la pelea.