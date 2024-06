‘Tu cara me suena’ anuncia quién es el ganador de la gala 12 y quién es finalista del programa

Tu cara me suena ha vivido su primera semifinal después de 11 semanas de competición en las que ya hay varios concursantes que saben que tienen casi imposible colarse en la final. Estos son los nombres del primer finalista y del ganador de la Gala 12 del programa de Antena 3.

Si la semana pasada fue Valeria Ros la que no pudo participar por enfermedad y Conchita tuvo que estar aislada del resto del grupo para evitar contagios. Pese a que su voz no estaba en sus mejores condiciones, consiguió hacer un gran número gracias a imitar a Simba de El rey león.

Esta semana ha sido Juanra Bonet el que no ha estado con sus compañeros antes de la entrada al clonador. En ese momento es habitual que todos estén juntos en un sofá, pero decidieron que un muñeco de cartón y unas grabaciones de su voz estuvieron presentes durante toda la noche, aunque sí que apareció en su actuación al final de la gala.

¿Quién es el ganador de la Gala 12 de Tu cara me suena?

David Bustamante y Julia Medina han vivido un emocionante empate a 23 puntos, pero el haber conseguido el 12 del público le ha servido a la andaluza para llevarse la gala gracias a su imitación de Lola Flores. La ex participante de Operación Triunfo se ha llevado la alegría de Lolita, que no podía evitar gritar: «¡Ha ganado mi madre!».

Pero ahí no han acabado la noche, ya que la ganadora ha decidido que a estar alturas de la edición quería regalar el premio a uno de sus compañeros que todavía no habían tenido la opción de donar a ninguna asociación porque no han ganado ninguna gala todavía. «Me hace mucha ilusión poder entregárselo a Juanra», ha dicho.

Sorprendido y agradecido con su compañera, el catalán ha aprovechado para donar los 3.000 euros del premio de la gala a la Federación Española de Fibrosis Quística, una enfermedad rara que no tiene cura, pero que es de las más comunes. Manel Fuentes ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje reivindicativo: «Que también el Gobierno se ponga las pilas con las enfermedades raras. Con todas».

Pero ahí no acababan los temas importantes de esta gala de Tu cara me suena, ya que se trataba de la semifinal. Sumando la puntuación de la gala, Raoul Vázquez se ha mantenido con gran diferencia en lo más alto de la clasificación con 235 puntos, entrando directamente a la final.

El resto de la clasificación queda de la siguiente manera:

David Bustamante: 227 puntos

Julia Medina: 223 puntos

Supremme de Luxe: 200 puntos

Conchita: 198 puntos

Raquel Sánchez Silva: 196

Juanra Bonet: 177 puntos

Miguel Lago: 153 puntos

Valeria Ros: 119 puntos

Salvo catástrofe, Bustamante y Julia Medina tienen casi asegurada su plaza en la final con más de 220 puntos. La batalla por las últimas posiciones en la final se la jugarán Supremme de Luxe, Conchita y Raquel Sánchez Silva, siendo Juanra Bonet el único que podría dar el campanazo si consigue una gran puntuación la próxima semana.

Será el viernes 5 de julio cuando se sepan los nombres de los finalistas, que se jugarán la victoria el próximo 12 de julio.