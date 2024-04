David Bustamante sorprende al desvelar el problema que sufre en su espalda

David Bustamante tiene un año 2024 lleno de compromisos profesionales gracias a que está en plenas grabaciones de Tu cara me suena, se prepara para su próxima gira y está ultimando la grabación de su nuevo disco. De estos y otros temas habló en Late Xou, el programa de Marc Giró en La 2, donde ha desvelado los problemas de espalda que sufre.

Además, de presumir de ser una de las personas que más perfumes vende en nuestro país, la vida le sonríe tanto en lo personal como en lo profesional. Este equilibrio se nota en El día que te vayas, su nueva canción, que sigue promocionando en los últimos meses.

Durante la charla hubo tiempo para que el presentador le sacase algunos objetos que al cántabro le pueden ofrecer muchos recuerdos -ya sean malos o buenos- de su vida. Uno de ellos, para sorpresa de los espectadores, fue un rascador de espalda, algo que poco o nada tiene que ver con su música, aunque tiene una explicación.

Un día eres joven y al día siguiente haces bomba de humo a las cinco de la mañana como @David_Busta (¿¡eso te parece temprano, David!? ) 😲 Sigue su entrevista en #LateXou en DIRECTO https://t.co/HpsuDgMLJR pic.twitter.com/UYFXeSWQeU — La 2 (@la2_tve) April 23, 2024

«Es la mejor herramienta que ha inventado la humanidad», ha dicho emocionado David Bustamante. Se trata de un objeto muy utilizado por el cantante y que le ha dado grandes satisfacciones, nunca mejor dicho: «Por culpa de las pesas no llego a rascarme la espalda».

«Tengo las esquinas de casa redondeadas», aseguraba con cara de placer mientras se pasaba el rascador. «Voy como los osos, por las esquinas», así tiene que aliviar sus picores el cantante, un problema que le persigue desde hace tiempo y que parece algo insignificante, pero para él es algo muy importante.

El problema viene debido a que de tanto ejercicio no tiene elasticidad en los brazos, algo que le provoca más de un quebradero de cabeza: «Me pegan una pegatina en la espalda y la tengo que llevar todo el día». Bustamante se ha tenido que tirar, literalmente, a las esquinas por culpa de las nuevas tendencias en el mundo de la decoración: «No se lleva el gotele. El gotelé era un gran rascador, lo que pasa que ya no se estila».

El programa favorito de David Bustamante no es Tu cara me suena

Después de hablar de su miedo al agua, en concreto a la oscuridad del fondo del mar y a la inmesidad del océano, también quiso desvelar que su programa favorito no es el espacio de imitadores, donde participa desde hace algunas semanas.

#LateXou Esta fobia de la que habla @David_Busta, provocada por Tiburón de Steven Spielberg, tiene un nombre: talasofobia. pic.twitter.com/5iYab45Vsi — La 2 (@la2_tve) April 23, 2024

Marc Giró le preguntó por su afición a Maestros de la costura, espacio de La 1 que celebró su final hace solo unos días. Aunque ha reconocido que no sabe coser ni un botón está enganchado al talent: «Flipo con las cosas que hacen». Es una afición que ninguno de sus amigos entienden y que solo puede disfrutar con Jana Olina, su pareja: «Lo veo con mi chica siempre el programa, no me lo pierdo. Si no puedo, lo guarda y nos esperamos para verlo juntos».

Su truco para aprender ruso

Hablando de su pareja, que es una conocida bailarina rusa a la que conoció en Bailando con las estrellas, gracias a ella está aprendiendo ruso. Aunque es un idioma muy complicado, el cántabro intenta aprender algunas frases y palabras para poder hablar con sus suegros cada vez que los visita, siendo las nuevas tecnologías su gran ayuda.

«Para que me entiendan hablo con Google Translate y hasta que no me entiende no me atrevo a decirlo», ha comentado. Un truco gracias al que ha podido aprender frases pequeñas, pero reconoce que es muy complicado.