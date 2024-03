David Bisbal emociona con un sentido homenaje a su padre

David Bisbal ha cumplido uno de sus sueños recientemente. El cantante almeriense ha estado visitando Egipto junto a su mujer Rosana Zanetti. Ha sido durante este viaje cuando el artista ha querido hacerle un homenaje a su padre a través de sus redes sociales donde ha querido compartir uno de los logros de su padre con sus seguidores. Junto a la foto ha querido dejar un mensaje de admiración por los esfuerzos que le llevaron a conseguir el logro del que presume en esta publicación.

«Los cinturones de campeón de España, antes no eran tan lujosos!», comenzaba diciendo en la publicación. «El lujo era poder contar estas historias, preparación y disciplina con aquellos métodos de antes! Por cierto qué bonito el paseo de Almería y la Estación de tren Almería». No podía ser otra forma que haciendo referencia a su tierra a la que tanto cariño le guarda. Ha querido hacerle honor a uno de los grandes logros de su padre, Pepe Bisbal, como boxeador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal)

Y es que presumir de su padre es algo que ya ha hecho más de una vez en sus redes sociales. El pasado mes de enero, el cantante subía un emocionante fragmento de su documental Me siento vivo de un momento que compartió con su padre en el documental que hace homenaje a sus 20 años de carrera. Con este fragmento de la pieza audiovisual, el artista ha querido dar visibilidad al Alzheimer, una enfermedad que su padre padece. Esta publicación se llenó de mensajes de cariño: «Cada vez que veo el documental, ese momento me puede y es inevitable no llorar», «Gracias por tu valentía de hacernos partícipes de este momentazo, inevitable coger el pañuelo. GRACIAS»… Estos son algunos comentarios que le dejaban sus seguidores, emocionados por este momento.

El amor de David Bisbal por su tierra

El pasado 28 de febrero fue el Día de Andalucía, una fecha que los andaluces guardan con mucho cariño y en la que pueden celebrar su amor por su tierra David Bisbal no iba a ser menos. Con motivo de ese día tan señalado, el cantante ha querido compartir unas fotos de cuando fue nombrado Hijo Predilecto de Almería y Andalucía.

«Hoy se cumple un año desde que se me otorgó el honor de ser nombrado Hijo Predilecto de Almería y Andalucía. Quiero aprovechar este día para enviar un mensaje lleno de amor a todos los andaluces», comenzaba diciendo en el pie de foto de esta publicación. «Andalucía es única, llena de belleza, cultura y gente maravillosa. Cada uno de nosotros lleva a Andalucía en el corazón y eso es lo que hace a esta tierra especial!»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal)

«Así que, hoy, en este aniversario tan especial, quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo y cariño. Sigamos trabajando juntos, luchando por una Andalucía mejor cada día. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Almería!», concluyó en esta publicación tan importante para él en la que quiso dedicarle unas bonitas palabras a su tierra recordando ese día tan especial.