David Bisbal y Carlos Rivera coinciden sobre el escenario de México y sus fans enloquecen

20 años de carrera no se cumplen todos los días, y David Bisbal lo sabe muy bien. A lo largo de los años el artista andaluz ha logrado hacerse un hueco en la industria musical, convirtiéndose en uno de los más sonados del panorama nacional. Pues, canción que lanza, canción que se convierte en un absoluto éxito en las plataformas de streaming.

Ahora, y para celebrar la maravillosa gira musical en la que se ha embarcado, ha cruzado el charco y ha viajado hasta México para reencontrarse con sus fans. Tras noches de celebración y música, el cantante quiso celebrar esta parte del tour junto a un invitado muy especial.

Carlos Rivera es uno de los artistas mexicanos más queridos en su tierra natal. Por ello, y debido a la bonita amistad que comparten, David Bisbal no dudó dos veces en invitarlo a subir al escenario durante uno de sus últimos conciertos en México. Un encuentro muy especial que dejó a todos los presentes un momento que será imposible de olvidar.

«No puedo expresar con palabras todo lo que he vivido esta noche en el Auditorio Nacional. ¡¡Qué locura!!!! Qué energía en este 20º aniversario!!», ha expresado Bisbal en su cuenta de Instagram. «Habéis cantado todas las canciones, tanto las rápidas como las baladas. Me he sentido pletórico gracias a vosotros», agrega junto a un carrusel de imágenes del concierto.

«Quiero hacer una mención especial a Carlos Rivera y a su excepcional club de fans por haber sido un reflejo de lo que para mí significa la música: compañerismo y generosidad», agradeció a su compañero de profesión. Unas palabras que no concluyeron sin hacer mención a uno de los mayores pilares de su vida: sus fans.

David Bisbal, emocionado por su regreso a México

«Los clubes de fans bisbaleros, gracias por tanto, habéis brillado más de 20 años juntos y lo que nos queda…. Jesús López, Alejandro Asensi, Narcis Rebollo, Alfredo Delgadillo y todo el equipo de GTS México… ¡Gracias por haberme acompañado en esta aventura de la gira de México! No sé cómo voy a poder dormir esta noche con tanta emoción. ¡Os quiero!», concluye en la publicación.

Un viaje por la geografía mexicana que todavía cuenta con un par de paradas más por el camino. «Desde luego, ya tengo muchas ganas de llegar a Chihuahua y a Querétaro, porque me muero de ganas de compartir de nuevo con todo el equipo de la gira: Ander, Piojo, Pablo… Dani ,Ian, Eze!!!! musicazos todos Ludo, David, Jordi, Sergio, Gabi!!! técnicos!!!», menciona.

Durante las próximas semanas, David Bisbal continuará subiéndose a los escenarios de países como Puerto Rico, Argentina, Panamá o Costa Rica, entre otros. Todo ello para pasar el verano del 2024 reencontrándose con sus queridos seguidores españoles. Sin duda, un momento profesional muy importante en la carrera del cantante.