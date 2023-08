¿Cuál fue la causa de la muerte de Darren Kent, el conocido actor de ‘Juego de tronos’?

La muerte del actor Darren Kent, uno de los protagonistas más queridos de Juego de Tronos, ha conmocionado por completo a los millones de fans de la serie repartidos por todo el mundo. Horas después de la tristre noticia se han conocido los motivos de la muerte del hombre conocido por su papel como Goatherd.

Fue su agencia de representación la que anunció el fallecimiento de forma repentida el pasado martes 15 de agosto. «Con profunda tristeza tenemos que compartirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz el viernes. Sus padres y su mejor amigo estuvieron a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil», decía el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carey Dodd Associates (@careydoddassos)

«Darren no solo era un actor, director y escritor talentoso, sino que realmente era una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer. Fue un privilegio y un placer haber sido parte de su viaje», finalizaba.

¿Cuál fue el motivo de la muerte de Darren Kent?

Por el momento no está confirmado el motivo de su fallecimiento, pero se sabía que el actor tenía una delicada salud desde hace años. Según informan medios como internacionales como The Sun, durante años luchó con enfermedades como osteoporosis, artritis y una rara enfermedad que sufría en la piel y que era evidente a los ojos de cualquiera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Darren Harper (@darrenpaulkent)

Tuvo una importante carrera en el mundo de las series, participando en títulos tan conocidos como Shameless, otro éxito internacional. En el cine ha trabajado en películas como Mirrors, Snow White and the Huntsman, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves y Blancanieves y la leyenda del cazador, entre otros muchas.