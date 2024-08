Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta, sobre Daniel Sancho: «Ver su rostro me hace daño»

El pasado jueves 29 de agosto pudimos ser testigos de uno de los días más esperados de los últimos meses. ¿El motivo? Se hizo hacer pública la sentencia de Daniel Sancho que, hace un año, fue detenido y acusado de haber acabado con la vida de Edwin Arrieta, reconocido cirujano colombiano. Tras unos meses larguísimos, en los que se ha celebrado uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, se ha dado a conocer la sentencia: Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua. Debemos tener en cuenta que la sentencia no es firme y que todavía queda opción a apelación por parte de la defensa del hijo del actor pero, por el momento, la familia de Edwin Arrieta se siente satisfecha con la decisión judicial. De hecho, la propia Darling Arrieta, hermana del fallecido, se ha pronunciado al respecto.

El pasado jueves 29 de agosto se emitió en Telecinco un programa especial para analizar todos los detalles de la sentencia de Daniel Sancho. De esta forma, contaron con el testimonio de la hermana de Edwin Arrieta. Entre otras tantas cuestiones, reconoció sentirse verdaderamente satisfecha con la decisión que había tomado el juez, que ha considerado que el hijo de Rodolfo Sancho planificó el crimen del cirujano el pasado 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Pha Ngan. Visiblemente emocionada, Darling Arrieta ha reconocido que están felices con la noticia: «Ya podemos descansar en paz después de que se haya hecho justicia». Por si fuera poco, añadió: «Hubo justicia y así el Señor nos lo ha concedido. Soy muy creyente y todo el mes de agosto lo puse en manos de Dios. El día antes fui al oratorio y le pedí que se hiciera la voluntad de él y no la del hombre».

Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Edwin Arrieta desveló cómo la familia vivió el día en el que se ha hizo pública la sentencia de Daniel Sancho: «Mis padres se durmieron tranquilos y me fui a casa, oré y me fui a dormir también tranquila. De las 8 y media de la tarde a las 11 y media dormí, sonó mi celular y Adriana Behaine me llamó para darme la noticia y decirme que la muerte de Edwin no había quedado impune».

A pesar de todo, no han sido unos días ni unos meses fáciles. Y no es para menos, ya que eran conscientes de lo que se estaban jugando. Por fortuna para ellos, el juez ha condenado a Daniel a cadena perpetua, que era su objetivo principal desde que comenzaron este proceso en busca de justicia: «Lloré porque mis padres van a tener un poco de tranquilidad después de tanto dolor y mi hermano puede descansar en paz».

En este programa especial, Darling Arrieta confesó que no querían que el hijo de Rodolfo Sancho fuese condenado a muerte, y todo por una razón: «Solamente Dios da la vida y la quita. Nos sentimos satisfechos». Y añadió: «Mi mamá decía: que no lo maten, yo no quiero que a ese señor lo maten. Yo les decía a mis padres que era la voluntad de Dios y esa podía ser que le condenaran o no, porque es misericordioso y ellos sabían que era así. Confiamos que es justo».

Por si fuera poco, los colaboradores de este programa especial quisieron saber si a Darling le hubiera gustado estar en Tailandia en la lectura de la sentencia. Ella tuvo claro que no, y explicó la razón: «No quería estar, porque ver su rostro (el de Daniel Sancho) me hace daño. Verle a él es imaginarme cómo torturó y descuartizó a mi hermano, pensar si estaba vivo cuando lo hacía y verle es algo horrible. Me revive el dolor y me reabre la herida, así que no quería estar ahí».