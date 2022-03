Danna Paola ha enviado un importante consejo hacia aquellas personas que están pasando por la pérdida de un familiar. La cantante no está pasando uno de sus mejores momentos y ha compartido con sus seguidores cómo se siente.

La joven está atravesando unos días muy difíciles desde el fallecimiento de su abuela. Ella misma pidió a sus fans que rezasen por ella para que se recuperase, sin embargo, no pudo ser posible. La actriz compartió unas palabras en memoria de una de las personas más importantes de su vida.

«El cielo está de fiesta, y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal, celebro tanto tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia, nos enseñaste a nunca rendirnos y jamás quedarnos calladas, a apoyarnos entre nosotras en la familia. Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día», escribió Danna Paola.

Ahora, la joven se siente con más fuerzas y ha querido enviar un sabio consejo a sus seguidores si se pasan por una situación parecida a la suya. «Tienes que creer en tu voz interna, tu instinto, en ese sexto sentido… en ese revoloteo sensorial en el estómago que te da emoción y ansiedad a la vez en una situación. Deja de complacer a los demás encima de lo que tú quieres, deja de ser hipócrita contigo mismo y decide por ti de una vez, confía en ti», expresó la cantante.

Además, Danna Paola ha querido compartir con sus fans más fieles cómo se siente en estos momentos. «Estoy viviendo tantas cosas a la vez, que me cuesta procesar todo tan rápido, pero me siento más fuerte ahora… Paso por acá para decirles que les amo mucho, gracias por todo su amor en estos momentos. Me ha ayudado mucho, de verdad. Los amo con todo mi corazón y de nuevo gracias. Necesito tiempo y privacidad con mi familia», explica la actriz.