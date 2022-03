Danna Paola ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. La artista mexicana se encuentra centrada en esta nueva etapa profesional, en la que ha decidido centrase al 100% en la música, tras el éxito de su anterior álbum de estudio.

La artista ya está preparando su nueva música, y mientras sus fans esperan a que lleguen nuevos lanzamientos, ella ha querido compartir una curiosa reflexión de la importancia que ha tenido la numerología en su vida. Un hecho que no ha dudado en compartir con sus fans.

A través de sus redes sociales, Danna Paola ha revelado que la numerología le ayudó a tomar una importante decisión sobre su futuro en ‘Élite’, la serie de Netflix con la que la cantante y actriz mexicana saltó a la fama en nuestro país.

Cabe recordar que Danna Paola dejó la serie de Netflix después de su tercera temporada, a la misma vez que otros actores como Ester Expósito o Álvaro Rico. En ese momento la artista creía que no estaba dando todo lo que podía dar ni en la música ni en la actuación, por lo que tomó la decisión de que debía decantarse por una de sus dos facetas profesionales.

“Salía del rodaje de Élite y tenía que irme al estudio. Luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, volando los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida», reveló la artista en el podcast ‘No lo hagas fácil’.

La artista eligió con el corazón, y decidió apostar por la música. Aunque para tomar esta decisión, acudió a un numerólogo para que le ayudase a aclararse las ideas, debido a que siempre ha sido muy fan de la astrología. «Me empezó a preguntar algunas cosas, sacó mis números y me dijo: ‘Tienes el número 6, el número 6 es creatividad, es arte, es música’», expresó la artista en el citado podcast.

En ese momento, Danna Paola rompió a llorar, pues en su interior sabía que debía apostar por la música: «Tú siempre has creído que eres la actriz que canta y, error, eres la cantante que actúa», le dijo el numerólogo.