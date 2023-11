Daniel Sancho, a principios de agosto, se convirtió en noticia. Y todo por haber sido detenido por las autoridades tailandesas, acusado de supuestamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. Desde entonces, el hijo de Rodolfo Sancho permanece encerrado en la prisión de Koh Samui.

A lo largo de estos meses, el chef de 29 años ha recibido la visita de sus padres, pero también de sus abogados. Debemos recordar que Khun Anan, el letrado tailandés que estuvo con él en los inicios de este proceso, hace tiempo que se desvinculó del caso. Ahora, finalmente, Daniel Sancho tiene otro abogado tailandés. Se llama Grit Sudthanom y ha sido asignado de oficio.

Al parecer, el acusado no se lo está poniendo nada fácil al nuevo letrado. El propio Grit Sudthanom no ha dudado un solo segundo en confesarlo, a través de unas declaraciones al programa En boca de todos. De esta forma, ha reconocido algo que, desde luego, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

#Exclusiva | Primeras palabras del nuevo abogado de Daniel Sancho: «Ha intentado dos veces pagar una fianza para conseguir la libertad» #EnBocaDeTodos31O https://t.co/dcluK5siFl 👈 — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 31, 2023

«Puedo ir a verle a la cárcel, pero él por ahora no quiere. Se mantiene en silencio», aseguró el nuevo abogado tailandés de Daniel Sancho. Lejos de que todo quede ahí, el letrado confiesa que no tiene ni la más mínima idea de si este gesto se trata de una nueva estrategia por parte de sus abogados españoles.

Por si fuera poco, Grit Sudthanom ha dado a conocer un dato que, hasta la fecha, se desconocía. Y es algo que tiene una estrecha vinculación con la estancia del hijo de Rodolfo Sancho en la prisión tailandesa de Koh Samui. «Daniel ha intentado pagar dos veces la fianza para salir de la cárcel en libertad provisional, pero le ha sido denegada la petición».

La Fiscalía no le deja abandonar la prisión por dos razones. La primera de ellas, por un supuesto riesgo de fuga y, la segunda, por «manipulación de los testigos». Recordemos que el chef está acusado de nada más y nada menos que tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Todavía estamos a la espera de que se dé a conocer la fecha en la que se celebrará el juicio y, por ende, descubramos cuál es el futuro de Daniel Sancho.