Dani Mateo no duda en pedir disculpas por una pillada en directo en ‘Zapeando’

Dani Mateo, presentador de Zapeando, ha tenido que pedir disculpas por haber sido pillado en directo mirando el móvil. Un gesto bastante feo del que no se dio ni cuenta hasta que fue avisado y que ha tenido consecuencias.

Una de las espectadoras del programa fue la primera en llamar la atención sobre este hecho y Santi Alverú, defensor de la audiencia, ha mostrado su mensaje: “Dani, te digo lo mismo que le digo a mis alumnos: ¡Deja el móvil cuando estés en clase! Por cierto, me he quedado con las ganas de saber qué estabas viendo. Era algo de Elvis”. El programa ha emitido posteriormente las imágenes del momento.

En ellas se ve al presentador a la vuelta de publicidad mirando su teléfono tan concentrado que no se da ni cuenta de que está siendo grabado. Solo reacciona cuando es avisado por uno de sus compañeros. “Caramba, estaba viendo una cosita… No, es que me gusta ver los anuncios en el móvil”, intentó justificarse entre bromas.

¡YA ES VIERNES! 🎉 Hoy tenemos «Día del espectador» en #zapeando2246 con @santialveru 📢, conocemos los productos estrellas de estas Navidades con Jian Li 🎅 y vemos las últimas LOL News 📰 ¡No os lo perdáis que nos vamos a divertir! ¡Os esperamos a las 15:45⏰ en @laSextaTV📺! pic.twitter.com/iKRwn9p0us — zapeando (@zapeandola6) December 9, 2022

“Voy a hacer lo mismo que los profesores cuando nos pillaban en clase: Dani, ¿qué estabas viendo? Cuéntalo para que nos riamos todos”, ha exigido Santi Alverú cumpliendo con su profesión. Entonces Dani Mateo ha decidido recapacitar y disculparse con los espectadores: “Es verdad, tengo que pedir perdón a todo el mundo, muy mal”.

El presentador ha explicado por fin qué es lo que estaba viendo en el móvil: “Es que me estaban sonando los mensajes porque el otro día, con un colega, después de ver la peli de Elvis, que es un peliculón, decíamos: ¿no es verdad que se dijo que había un bocadillo que comía Elvis que fue lo que ya le reventó la ‘patata’, porque eso era grasa pura? Y estuvimos con eso hasta que se acabaron las cervezas. Entonces me empezó a mandar mensajes diciéndome que había encontrado el bocadillo”.

Tras explicar esta historia, los colaboradores del programa han querido saber qué llevaba el bocadillo. “No me dio tiempo, porque como me pillaron…”, ha respondido Dani Mateo. “La anécdota es fascinante, pero no te justifica”, ha respondido el defensor de la audiencia finiquitando el tema.