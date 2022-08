Dani Martín sorprende con una de las confesiones más íntimas

Dani Martín continua arrasando con su gira Qué caro es el tiempo, un tour con el que ya ha recorrido numerosas ciudades de la geografía española. El artista madrileño está atravesando uno de los mejores momentos profesionales de su carrera en solitario, y hace unos días volvió a compartir una reflexión muy personal con sus fans.

No es la primera vez que el artista comparte sus sentimientos y pensamientos a través de su cuenta de Instagram. Durante los últimos meses, se ha mostrado más cercano que nunca con sus fans y ha compartido varias reflexiones. La última de ellas hace tan solo unos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_)

«A mí me gustáis vosotros porque sois mi refugio, sois casa, sois los que escucháis lo que pasa por mis tripas, mis lamentos, mis alegrías, mis duelos, mis irracionalidades, mi sensibilidad, mi ‘yo’ real. Me gusta ver vuestras caras que me transmiten cada noche que nos volvemos a encontrar. Me gustan esas dos horas juntos y, después, echarnos de menos un tiempo. Me gusta veros crecer, me gusta que llegue gente nueva y muy joven», comienza sincerándose el artista.

«A mí me gusta mi publico, al que le debo todo. Seguís ahí 22 años después y con una energía súper especial. Me gustáis porque sois la suerte de mi vida. La música me ha salvado la vida. También me encanta cuando no nos vemos porque pienso en vosotros», continúa el artista.

Dani Martín termina el texto agradeciendo a sus fans del Vigo el apoyo a su concierto: «Gracias, Vigo, por ayer, por agotar las entradas en tiempo récord, por colapsar la ciudad y por lo que eso supone en realidad: que nos queremos. Enorme Vigo».