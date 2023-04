Daddy Yankee pone fecha a su adiós definitivo: “Estamos preparados para la despedida”

«Puerto Rico, ahora sí estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella Isla para mi retiro». Esta es la frase con la que Daddy Yankee confirma esa despedida que había anunciado tiempo atras.

El cantante puertorriqueño anuncia así la despedida de su carrera profesional con el evento ‘La Meta’ y sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de este año 2023.

Daddy Yankee comunicaba en marzo de 2022 su decisión de retirarse de la música y tenía previsto realizar sus tres últimos conciertos en Puerto Rico en enero, pero fueron pospuestos.

Ahora, continúa con su decisión destacando su bagaje: «La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando qué ruta coger, el camino fácil, pero corto, o el de los obstáculos pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio».

continuó diciendo: «Me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Un movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a ‘La Meta’. Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico. PR. Y esto lo vamos a celebrar con Reguetón. Los veo en el Choliseo para todos juntos disfrutar de ‘La Meta’».

Desde la agencia EFE nos recuerdan que fue en noviembre pasado, cuando Pina Records anunció que las presentaciones del 6, 7 y 8 de enero se pospusieron por «contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción». La compañía promotora y de producción Pina Records, del condenado productor puertorriqueño Raphy Pina, desmintió a finales de marzo que Daddy Yankee se presentará en Latinoamérica y Europa con su gira «La Última Vuelta». «Reiteramos, las últimas presentaciones de su carrera serán en Puerto Rico. Cualquier otra promoción que vean es totalmente falsa», enfatizó la compañía.

Daddy Yankee’s massive 2004 hit “Gasolina” was so explosive that it poured over every border & ushered in a full reggaeton revolution. Some U.S. radio stations even switched formats to be part of it. «Gasolina» is the first reggaeton recording to be added to the #NatRecRegistry. pic.twitter.com/UNthlw1CQs

— Library of Congress (@librarycongress) April 12, 2023