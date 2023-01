Rauw Alejandro y Daddy Yankee unen fuerzas en ‘Panties y brasieres’

Rauw Alejandro ha querido desempolvar una de sus colaboraciones más especiales, para volver a hacer historia. El artista puertorriqueño ha publicado por sorpresa este viernes una colaboración con el rey del reggaetón, Daddy Yankee, bajo el título de Panties y brasieres.

Tras su lanzamiento, esta canción no tardó en dar la vuelta al mundo, entrando directamente a a las listas de éxitos del momento, en gran parte debido a que Daddy Yankee anunció hace unos meses su retirada de la música.

No obstante, debido a la confusión inicial, Rauw Alejandro quiso matizar que se trata de una canción que grabaron juntos el año pasado, sin embargo, al ser una colaboración tan especial, se la había guardado hasta encontrar el momento perfecto en el que sacarla a la luz. Y ese momento ha llegado.

Yankee se retiro mi gente, este tema esta grabado desde el año pasado, yo tire en su album, y el en el mio. Cuando les digo: The Last Dance!! El Zorro y la CABRA!! NO LES MIENTO!!😂🤘🏼

Literal THE LAST DANCE, YANKEEMAN en Saturno 🪐 Para mi un sueño cumplido 🙏🏼 — RAULEETO (@rauwalejandro) January 27, 2023

«Yankee se retiro mi gente, este tema esta grabado desde el año pasado, yo tire en su album, y el en el mio», explicó Rauw Alejandro a través de su cuenta de Twitter. Y añadió: «Cuando les digo: The Last Dance!! El Zorro y la CABRA!! NO LES MIENTO!! Literal THE LAST DANCE, YANKEEMAN en Saturno», desvelando que se trata de una de las canciones incluidas en la reedición de su último disco.

Rauw Alejandro también expresó que tener una colaboración con Daddy Yankee, una leyenda de la música, en su disco, significa mucho para él. «Para mi un sueño cumplido», expresó, emocionado con la gran acogida que ha tenido la canción.

Por otro lado, a pesar de que el 2023 acaba de comenzar, el artista confía mucho en esta canción, y se atrevió a asegurar que: «Un perreo de los 90’ en el 2023 mas duro que este, no creo q exista ni que vaya a existir», escribió en su cuenta de Twitter.