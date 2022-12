Cuatro momentos musicales que han marcado este 2022

A falta de un día para que se termine el año, no hay duda de que el 2022 nos ha dejado grandes momentos musicales. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional será un año que pasará a la historia, por los grandes comebacks musicales, artistas emergentes convertidos en fenómenos a nivel mundial y como no, el triunfo de Chanel en Eurovisión.

Echando la vista atrás, es difícil quedarse con un solo momento musical de este año. A lo largo de los últimos 12 meses, son muchos los artistas que nos han regalado grandes actuaciones, discos y canciones, no obstante, estos cuatro momentos resumen a la perfección lo que ha sido este 2022.

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se coronó como el artista más escuchado a nivel global en Spotify este 2022. El artista puertorriqueño ha vuelto a batir todos los récords de la plataforma, con 18,5 millones de reproducciones. Y todo gracias al éxito de su último álbum de estudio, Un verano sin ti.

Cabe recordar que durante las 24 primeras horas desde el lanzamiento de Un verano sin ti, se convirtió en el artista con más reproducciones a nivel global con 183 millones de reproducciones. Además, en una semana, consiguió que Un verano sin ti fuera el disco con más reproducciones en una semana de toda la historia de la plataforma Spotify.

Si hablamos de hitos musicales a lo largo de este año, no podemos olvidarnos de ella: Chanel Terrero. La artista catalana devolvió la ilusión por Eurovisión a todo un país, conquistando Europa el pasado mes de mayo con su Slomo, una actuación con la que consiguió un merecido tercer puesto.

Posicionada como una de las artistas españolas del momento, su actuación en Turín en Eurovisión 2022 ya ha pasado a la historia del festival europeo, rompiendo récords en Youtube con su actuación, y siendo una de las canciones más escuchadas del año. No hay duda de que el 2022 ha sido su año.

Enjoy this absolute masterclass in #Eurovision choreography from Spain and the incredible Chanel. It’s booty hypnotic! 🇪🇸💃 #ESC2022 pic.twitter.com/wuwQlQIoNO

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022