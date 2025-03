Cuándo empieza ‘Tu cara me suena 12’: a qué hora es y dónde ver el estreno de la nueva edición

El mes de abril llega pisando fuerte a Antena 3. Tal y como se ha anunciado de manera oficial, Tu cara me suena 12 aterriza en la cadena. Un encuentro televisivo donde nuevas celebridades se subirán al escenario para demostrar sus dotes interpretativas y vocales. Una nueva aventura que comenzó por primera vez en el año 2011 y que, desde entonces, se ha convertido en una de las más vistas en la parrilla televisiva española. Asimismo, en esta nueva edición, los espectadores también tendrán la oportunidad de ver las nuevas incorporaciones en la mesa del jurado. Un formato que, como no podía ser de otra manera, será capitaneado por Manel Fuentes.

Tras un tiempo ausente, los seguidores del concurso volverán a ver entre el jurado al mítico y muy querido Àngel Llàcer. Una vuelta que promete no dejar indiferente a nadie. Además, a él se unirán Lolita y Chenoa. Todo ello sumado al gran fichaje de Flo. Y es que, el humorista promete aplicar una dosis extra de humor a las próximas noches que se avecinan en la cadena líder de Atresmedia. Pero, ¿cuándo comienza la edición? ¿Qué celebridades participan? ¿Cómo se puede ver el programa? ¡Te lo contamos!

‘Tu cara me suena 12’: día y hora del estreno en Antena 3

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr son las celebridades que han apostado por vivir esta aventura televisiva. Un reto donde las risas prometen no faltar en ningún momento y cuyo primer programa será emitido el próximo 4 de abril a las 22:00h (hora antes en las Islas Canarias).

Una gala donde los famosos se podrán bajo la piel de grandes estrellas de la industria musical. De hecho, y según se ha comunicado, la audiencia podrá ver cómo se le rinde homenaje a artistas de la talla de Abraham Mateo, Amaia Montero o, incluso, a Harry Styles. Y es que, será Bertín Osborne quien se ponga bajo la piel del intérprete de Solo.

¿Cómo ver el programa?

Como en cada edición, Tu cara me suena 12 se podrá ver al completo y sin ningún tipo de problema en Antena 3 el día y la hora estipulado. Para ello, será necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de Atresmedia. Pero, en el caso de no disponer de ello, que no cunda el pánico.

Gracias a la plataforma de atresplayer, el espectador tiene la oportunidad de ver el programa sin ningún tipo de límites. Eso sí, para ello habrá que descargarse la app o acceder a ella desde el navegador deseado. Diversas opciones al alcance de todos para que las risas y las emociones no falten en la noche de los viernes. Además, y como dato, informamos que la primera gala de la edición ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.