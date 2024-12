Cristina Pedroche, durante ya más de una década, se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del último día del año. Y siendo honestos, no es para menos. Ya es un clásico ver a la vallecana dar la bienvenida al nuevo año desde la madrileña Puerta del Sol junto a Alberto Chicote en Antena 3. Entre otras cuestiones, más allá de su discurso con el que intenta lanzar un importante mensaje a la sociedad, genera curiosidad su vestido. Tanto la propia Cristina Pedroche como el resto de su equipo hacen un gran trabajo durante los meses previos a las Campanadas para conseguir dejar completamente sin palabras a la audiencia. A pesar de que el listón está altísimo, siempre consiguen superarse en todos los sentidos. Recientemente, durante su participación en una nueva entrega de Zapeando en LaSexta, la colaboradora de Vallecas ha querido compartir con sus compañeros algún que otro nuevo detalle del look escogido para este año.

De esta forma, Cristina Pedroche ha confesado que, a pesar de que tenían una idea muy clara del diseño para estas Campanadas, el camino hasta poder hacerlo una realidad ha estado repleto de complicaciones. «Cuando todas estas personas se ponen a coser las cosas que hay que coser y unir, sobran cosas y faltan cosas», comenzó diciendo a sus compañeros del programa Zapeando. Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de esos ajustes que han tenido que realizar prácticamente a última hora, la presentadora de las Campanadas en Antena 3 ha dejado muy claro que tiene una confianza ciega en todas y cada una de las personas que trabajan junto a ella en este proyecto: «Este año puedo decir, y garantizo, que tengo el mejor equipo que podría haber soñado», aseguró, visiblemente emocionada. Pero no todo quedó ahí, ya que Pedroche aprovechó para dar nuevas pinceladas sobre este nuevo diseño para despedir el año.

«Voy a llevar un vestido que no es vestido. Podría, perfectamente, ponérselo una súper mega celebrity en unos Oscar o en una Gala MET», aseguró la colaboradora del programa de LaSexta. Acto seguido, añadió algo más: «Va a ser una cosa muy internacional pero, por supuesto, made in Spain».

Además, Cristina Pedroche dio a conocer a sus compañeros que el look escogido para estas Campanadas va a ser tremendamente especial, y por varias razones: «Este año es el año más grande y es el año en el que más Pedroche hay». Los colaboradores de Zapeando no dudaron en dar un toque de atención a la vallecana por no haber dado más detalles.

Ella, lejos de darles la razón, ha reconocido que ha sido mucho más explícita de lo que probablemente debería: «Estoy sudando porque siento que Josie me va a decir que he dicho muchísimo». Sea como sea, ya quedan unos cuantos días para ver la nueva propuesta de Cristina Pedroche para estas Campanadas que, un año más, presentará junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol de Madrid.