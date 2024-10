El pasado martes 8 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Zapeando en laSexta. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo, una vez más, todos y cada uno de los colaboradores que se encontraban en plató, como es el caso de Cristina Pedroche, debatían sobre diversos asuntos. Es más, acababan dando a conocer datos realmente sorprendentes y hasta ahora desconocidos. Una de las tantas historias que quisieron contar en el programa del pasado martes tiene estrecha vinculación con una mujer que, tras ganar 126 millones de euros en la lotería en el año 2009, decidió continuar con su día a día habitual. Es más, optó por no alardear que fue la afortunada de ese sorteo y prácticamente nadie de su círculo cercano sabía absolutamente nada de la noticia. Una decisión de lo más sorprendente que dejó sin palabras a más de uno, puesto que no suele ser lo habitual en estos casos.

Así pues, como no podía ser de otra manera, los colaboradores de Zapeando no tardaron en plantearse una cuestión muy concreta. ¿En qué consistía? En tratar de averiguar qué harían ellos si fuesen los afortunados en un sorteo similar y, por ende, acabasen ganando de golpe esa desorbitada cantidad de dinero. Entre las numerosas respuestas que se plantearon en la mesa, hubo una que llamó poderosamente la atención. Y es que la vallecana se mostró muy contundente a la hora de dejar claro qué haría si a ella le tocase esa enorme cantidad de dinero tras ganar la lotería: «Yo no haría nada, lo digo de verdad», afirmó, con cierta rotundidad. De esta forma, continuó explicando por qué pensaba así, alegando que a pesar de la enorme riqueza que supondría hacerse con ese capital, lo cierto es que no cambiaría su estilo de vida de manera drástica ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, Cristina Pedroche fue mucho más allá. ¿De qué forma? Reconociendo que siente tal pasión por su trabajo que, a pesar de que recibiese esa enorme cantidad económica como ganadora de una lotería, seguiría acudiendo a su puesto de trabajo: «Haría como esta chica… Yo vendría a trabajar. ¡Es que me gusta trabajar!», aseguró.

Como no podía ser de otra manera, las palabras de la vallecana no han dejado indiferente a ninguno de sus compañeros. Uno de los que más contundente se ha mostrado ha sido, indudablemente, Miki Nadal. Hasta tal punto que no ha dudado en preguntar lo siguiente a su compañera: «Entonces, ¿por qué juegas?».

Tirando de ese humor que tantísimo le caracteriza, Cristina Pedroche respondió con total sinceridad: «¡Por eso no juego!». Acto seguido reconoció que, a pesar de que esa nueva situación no iba a modificar de forma radical su día a día, ese dineral sí que le permitiría llevar una vida similar a la actual, aunque más lujosa: «Haría la misma vida, pero mejor. Si le compro un regalo a mi madre, pues más caro», reconoció, sin perder la sonrisa.